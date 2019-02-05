Матвиенко: Нужно жестко требовать соблюдения правил перевозки детей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что не может быть никаких исключений из правил перевозки детей. Об этом она заявила в ходе встречи с руководителями детских театров.

Один из участников посетовал на чрезмерную бюрократию, которая затрудняет работу театра и доступ детей на спектакли. В числе прочего он упомянул и сложную систему организации перевозки детей автобусами.

Валентина Матвиенко согласна, что "совковые" бюрократические препоны в работе учреждений искусства необходимо снимать. Но это не касается правил перевозки детей, где главное - обеспечить безопасность.

"Нужно жестко установить правила по перевозке детей и жестко требовать их исполнения", - заявила глава Совфеда. Она выразила сожаление в связи с тем, что трагедии с гибелью детей в ДТП все еще случаются в России.

Последний такой случай имел место утром 3 февраля в Калужской области, где опрокинулся автобус с детьми, которые ехали из города Ярцево Смоленской области в филармонию для выступления в конкурсе. По данным Следственного комитета, погибли семь человек, в том числе трое детей и четверо взрослых.