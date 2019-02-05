Во вторник в Совет Федерации пришли не только сенаторы, но и чиновники министерства культуры вместе с руководителями детских театров из регионов России. Разговор был о том, как сделать детские спектакли более доступными и интересными.

Сейчас в федеральном бюджете на модернизацию детских театров предусмотрено свыше 6 млрд рублей, за пять лет помощь от государства получит примерно четверть всех детских театров России, а их в регионах работает 183, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Мы знаем, что сегодня значительная часть детских театров нуждается в поддержке. Для этого нужны серьезные средства. Поэтому я обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительно еще пять миллиардов рублей для театральных учреждений всех категорий. Глава государства обещал поддержать нас в этом вопросе", - проинформировала спикер Совфеда.

По словам министра культуры Владимира Мединского, последние три года работа с детскими театрами занимает приоритетное место в деятельности ведомства. "Мы и материальную, и моральную систему стимулирования должны за ближайшие годы перестроить", - считает Мединский. Речь идет, в частности, о присуждении почетных званий "Заслуженный артист" и "Заслуженный работник культуры". "Здесь надо, чтобы уклон был не в пользу Москвы и Санкт-Петербурга, как сейчас, а в пользу регионов. Там, где люди, может быть, пока еще меньше зарабатывают, чтобы они понимали, что здесь стать заслуженным артистом легче", - пояснил министр. Он подчеркнул, что крен должен быть в сторону детских театров, так как это более тяжелый труд.

Есть и другие проблемы. Директор департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что театры сдают 224 формы отчетности .

"Это только формы. Мы перевели свои театры на грантовую систему финансирования с прошлого года, творческая часть вся ушла в гранты. Это позволило отменить 60 форм отчетных", - сказал он. По его словам, сегодня на треть сокращены отчеты для московских театров.

Валентина Матвиенко поддержала Кибовского. "Это вообще такой нафталин, такая старая история совковая. Надо с этим разбираться, отменять все это", - отметила она.

По словам сенатора, понятно, что необходимо обеспечить контроль за бюджетными средствами. "Но это всегда прозрачно и понятно. А остальное о чем, никто не читает эти отчеты. Они пылятся, отвлекают людей от работы", - сказала председатель Совета Федерации.

Проблема финансирования театра должна решаться совместными усилиями федерального центра, регионов и бизнеса, считает Валентина Матвиенко.

Кроме того, она призвала уделять больше внимания чистоте и порядку в театральных зданиях. "Театр должен блестеть, быть ухоженным, чистым. Грязный вход, немытые стекла - для театра это неприемлемо", - сказала она. И пообещала лично проследить за состоянием детских театров в регионах.

"Везде теперь, где буду бывать в регионе, обязательно буду заходить в детские театры, имейте в виду. Все должно быть чистым, ухоженным и красивым", - сказала Валентина Матвиенко.