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05.02.2019 21:11
Рубрика: Власть

Противогаз не обязателен

МЧС не будет штрафовать за отсутствие некоторых средств спасения
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(7783)
Пожарные инспекторы во время проверок не будут штрафовать владельцев зданий за отсутствие противогазов и комплектов "Самоспасатель". Эти нормы не являются обязательными.

Такие разъяснения последовали от МЧС России после того, как 1 февраля вступил в силу новый ГОСТ, который предусматривает обеспечение персонала и всех посетителей объектов с массовым пребыванием людей средствами индивидуальной защиты.

Идея проста: противогаз позволяет посетителю клуба или торгового центра не задохнуться в дыму. Комплект "Самоспасатель" - это, максимально упрощенно, пакет на голову с трубкой для дыхания через фильтр. Тот же противогаз, только легче, проще и гораздо дешевле.

И все же МЧС эту меру не только не считает панацеей, но и указывает на опасные последствия ее введения.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Прогивогазы и самоспасатели обеспечивают защиту исключительно от токсичных продуктов горения, но не спасают от температуры, теплового потока, снижения видимости в дыму. Фильтрующие самоспасатели не смогут помочь, если в результате пожара значительно снижена концентрация кислорода в воздухе, а ведь огонь выжигает именно кислород. Поэтому человек, надевший противогаз, при недостатке кислорода также легко может потерять сознание.

Кроме того, в МЧС обращают внимание, что персоналу при стремительно развивающемся пожаре из-за нескольких минут, затраченных на поиск противогаза и выяснение, как его надеть, может не хватить драгоценных секунд для безопасной эвакуации.

И это не говоря уже о том, что у нового ГОСТа высокий коррупционный индекс. Как, скажем, точно рассчитать, сколько в торговом центре будет покупателей в тот или иной день? Недостаток противогазов, если норму признать обязательной, может стать лишним поводом "договариваться" с инспектором, чтобы не угрожал штрафом.

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Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев, заявил, что МЧС не участвовало в разработке этого стандарта и не будет штрафовать за его невыполнение.

- Этот стандарт носит исключительно рекомендательный характер, он применяется на добровольной основе. Основные положения, обязательные к исполнению, содержатся в Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности. Никаких требований и тем более нормативов по средствам индивидуальной защиты регламент не содержит, - пояснил Еникеев.

Он уточнил, что по закону средствами защиты должен быть обеспечен только персонал объектов с ночным пребыванием людей, который организует проведение эвакуации. В данном случае речь идет о больницах, детских домах, интернатах, диспансерах.

Власть Безопасность Правительство МЧС
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