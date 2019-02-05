Медведев поздравил кинодраматурга Рустама Ибрагимбекова с юбилеем

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил с 80-летним юбилеем кинодраматурга Рустама Ибрагимбекова. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Премьер-министр отметил уникальный талант Ибрагимбекова. "В любых обстоятельствах Ваши герои сохраняют честь и отвагу, тонкую иронию и способность к глубоким чувствам, - сказал Медведев. - А главное - остаются, как Вы однажды сказали, людьми с душой, совестью и смекалкой".

По словам премьера, популярность героев Ибрагимбекова - это признание художественного таланта и человеческой мудрости режиссера.