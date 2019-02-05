"Метель" Пушкина прозвучит на сцене брестского театра в честь 220-летия поэта

Прозаический дар Александра Пушкина в очередной раз раскроется на сцене Брестского академического театра драмы, который готовит к 220-летию со дня рождения "нашего все" премьеру по его повести "Метель". Об этом сообщила БЕЛТА заместитель генерального директора театра Лариса Борискина. Повесть, наполненную философскими и романтическими раздумьями, прочтет народный артист России Евгений Князев под оркестровую сюиту композитора Георгия Свиридова в исполнении местного симфонического оркестра.

В творчестве известного артиста, ректора театрального института имени Б.В. Щукина Евгения Князева литературные программы занимают особое место. Брестская публика, уточняет агентство, уже имела возможность слышать мастера художественного слова во время прошедшего международного театрального фестиваля "Белая вежа", где он представил моноспектакль "Пиковая дама".

"На фестивале зашла речь о возможном дальнейшем сотрудничестве. Выяснилось, что у Князева есть такой интересный проект, с которым он гастролирует по городам России. А в нашем театре есть замечательный симфонический оркестр, у которого большой опыт совместных выступлений с артистами, в том числе, зарубежными. Соединение двух инициатив и вылилось в литературно-музыкальную композицию", - пояснила Лариса Борискина. Музыкальные иллюстрации прозвучат 6 марта в большом зале театра. А на следующий день российский артист представит свой проект в Белгосфилармонии в сопровождении симфонического оркестра РБ.

Великого классика всегда интересовала роль случая, манила своими интригами и непредсказуемостью капризная судьба. Пушкин и сам полагал, что когда-то попадется в ловушку фатальных обстоятельств. Повесть "Метель" была написана им буквально за один день в 1830 году. В основе сюжета лежит история о богатой провинциальной наследнице Марье Гавриловне, которая решает бежать из дома, чтобы тайно обвенчаться со своим возлюбленным. Однако в жизни героев вмешивается стихия.

Свиридовский цикл был создан на основе музыки, написанной композитором к одноименному художественному фильму, и подразделяется на девять частей: "Тройка", "Вальс", "Весна и осень", "Романс", "Пастораль", "Военный марш", "Венчание", "Отзвуки вальса", "Зимняя дорога". Лирическим центром композиции является вальс "Романс".