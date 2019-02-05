МИД России прогнозирует усиление давления на российские СМИ

Министерство иностранных дел России прогнозирует существенное усиление давления на российские средства массовой информации в преддверии выборов в Европарламент, которые должны состояться в мае 2019 года.

"Можно сразу прогнозировать существенное усиление давления на российские новостные источники в Европе, которые будут, разумеется, обвиняться во вмешательстве в избирательные процессы", - заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич, выступая в рамках круглого стола "Международный день безопасного интернета. Мировые тенденции и здравый смысл", сообщает РИА Новости.

В частности, по оценкам Буякевича, в рамках подготовки и проведения выборов в Европарламент, намеченных на май этого года, будут использованы недавно разработанные Еврокомиссией и принятые на уровне Евросоюза Кодекс по борьбе с дезинформацией и План по борьбе с дезинформацией.

В начале декабря 2018 года Европейский Союз официально представил план "противодействия дезинформации" в преддверии выборов в Европарламент. План предусматривает создание специальной системы оповещения и более чем двукратное увеличение финансирования задействованных в этой деятельности структур. Тогда же вице-председатель Еврокомиссии Андрус Ансип заявлял, что Евросоюз "стал свидетелем попыток вмешательства в выборы и референдумы, свидетельствующих о том, что Россия является основным источником этих кампаний".