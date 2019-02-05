Новости

На Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет 04:32
Сенат США перешел к голосованию по санкциям против Сирии и ее союзников 04:30
Пожар возник в ангаре на юге Москвы 03:53
Прокуратура Нью-Йорка проверит расходы на инаугурацию Трампа 03:46
Житель Китая четыре года жил с зубочисткой в сердце 03:26
Михалков назвал овцами участниц Comedy Woman за шутку о Карбышеве 03:06
Самолеты США снова провели разведку вблизи российских баз в Сирии 02:48
Совфед счел русофобией недопуск наблюдателей из РФ на выборы на Украине 02:40
Экс-глава банка "Открытие" объявлен в розыск за растрату 02:12
МИД направил ноту Франции после заявления Макрона о российских СМИ 01:47
В США один человек погиб в результате взрыва возле торгового центра 01:40
Kia назвала дату старта продаж своей самой роскошной модели. Известны цены 01:18
В Марселе лидер "желтых жилетов" приговорен к 6 месяцам тюрьмы 00:51
В Канаде три человека погибли в результате схода товарного поезда 00:23
СК объявил в розыск за растрату экс-главу банка "Открытие" 00:20
Трамп выдвинул Дэвида Бернхардта на пост главы МВД 04.02.2019
Израильские солдаты застрелили бросившего в них взрывчатку палестинца 04.02.2019
IKEA будет сдавать мебель в аренду 04.02.2019
Появилось видео с места гибели восьми человек при пожаре в Москве 04.02.2019
Чижов: Контактная группа по Венесуэле поможет диалогу власти с оппозицией 04.02.2019
Ушел из жизни композитор Вячеслав Овчинников 04.02.2019
В массовом ДТП под Москвой пострадали три человека 04.02.2019
В ивановском цирке обезьяна укусила за лицо двухлетнюю девочку 04.02.2019
В Петербурге главу района уволили из-за трехметровой сосульки 04.02.2019
Названа дата похорон погибших в ДТП с автобусом под Калугой 04.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 03:06
Рубрика: Общество

Михалков назвал овцами участниц Comedy Woman за шутку о Карбышеве

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер и ведущий Никита Михалков резко высказался в адрес участниц одного юмористического шоу. Еще в 2013 году девушки неудачно пошутили о "замерзшем духе" генерала Карбышева. Спустя шесть лет их номер подвергся критике.

"Они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят?", - заявил возмущенный Михалков в своей авторской программе. Он также сравнил девушек с домашними копытными животными.

Фото: Игорь Давыдов
Фонд Михалкова выделит 2 миллиона волонтерам, спасающим затопленный храм

Известный певец, поэт и композитор Юрий Лоза поддержал критику Михалкова. "Действительно, шутка чудовищная!", - резюмировал музыкант. Ведь речь идет об отношении к героям.

Никита Михалков напомнил, что Дмитрий Карбышев был фантастической личностью. Советский генерал-лейтенант в августе 41 года попал в плен к нацистам, прошел через ад семи немецких лагерей, отвечал категорическим отказом на все предложения гитлеровцев о сотрудничестве.

В ночь на 18 февраля 1945 года Карбышев вместе с сотнями других заключенных после пыток был облит водой на 40-градусном морозе и погиб, превратившись в ледяной памятник самому себе.

В августе 46 года за исключительную стойкость и мужество, проявленные в Великой Отечественной войне, Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Общество Культура Кино и ТВ Никита Михалков Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Совфед счел русофобией недопуск наблюдателей из РФ на выборы на Украине
МИД направил ноту Франции после заявления Макрона о российских СМИ
Экс-глава банка "Открытие" объявлен в розыск за растрату
Михалков назвал овцами участниц Comedy Woman за шутку о Карбышеве
Россияне смогут получать пенсии по старым правилам