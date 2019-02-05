Михалков назвал овцами участниц Comedy Woman за шутку о Карбышеве

Режиссер и ведущий Никита Михалков резко высказался в адрес участниц одного юмористического шоу. Еще в 2013 году девушки неудачно пошутили о "замерзшем духе" генерала Карбышева. Спустя шесть лет их номер подвергся критике.

"Они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят?", - заявил возмущенный Михалков в своей авторской программе. Он также сравнил девушек с домашними копытными животными.

Известный певец, поэт и композитор Юрий Лоза поддержал критику Михалкова. "Действительно, шутка чудовищная!", - резюмировал музыкант. Ведь речь идет об отношении к героям.

Никита Михалков напомнил, что Дмитрий Карбышев был фантастической личностью. Советский генерал-лейтенант в августе 41 года попал в плен к нацистам, прошел через ад семи немецких лагерей, отвечал категорическим отказом на все предложения гитлеровцев о сотрудничестве.

В ночь на 18 февраля 1945 года Карбышев вместе с сотнями других заключенных после пыток был облит водой на 40-градусном морозе и погиб, превратившись в ледяной памятник самому себе.

В августе 46 года за исключительную стойкость и мужество, проявленные в Великой Отечественной войне, Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза.