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05.02.2019 20:31
Рубрика: Экономика

Доходы не разошлись

Минфин сократит покупки иностранной валюты в феврале
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(7783)
Минфин направит в феврале на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 194 миллиарда рублей. Это почти на 72 миллиарда ниже, чем в январе, но с учетом старта отложенных с прошлого года закупок разница получится небольшой. Динамика курса рубля в итоге будет ориентироваться на внешние факторы, а не на валютные интервенции.

С 7 февраля по 6 марта минфин будет покупать на сверхдоходы от экспорта нефти каждый день валюты на 9,7 миллиарда рублей, следует из релиза министерства. С 15 января по 6 февраля ежедневный план по закупкам составлял 15,6 миллиарда рублей (всего 265,8 миллиарда). Сверхдоходы от нефти (выше заложенных в бюджет 41,6 доллара за баррель марки Urals) оказались ниже, чем в декабре: в январе происходило плавное восстановление цен после декабрьского провала, объясняет снижение закупок ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Основная часть снижения закупок - это уменьшение компенсации погрешности в прогнозе доходов от экспорта нефти в прошлом месяце, считает эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Фото: iStock
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При этом с 1 февраля к ежедневному объему покупок будет добавляться еще по 2,8 миллиарда рублей. Это отложенные покупки, которые Банк России не проводил для минфина на Мосбирже с августа 2018 года по 15 января 2019 года из-за снижения рубля и турбулентности на финансовом рынке. Таким образом, совокупный объем покупок с 7 февраля по 6 марта составит 250 миллиардов рублей, отмечают аналитики Нордеа Банка Денис Давыдов и Григорий Жирнов.

После публикации планов минфина по закупкам рубль локально укрепился. Однако далее решение не окажет заметного влияния на российский валютный рынок, который продолжит торговаться с оглядкой на настроения на внешних площадках в отношении рисковых активов, считают Давыдов и Жирнов. По мнению Кочеткова, снижение объемов закупок все же снизит давление на рубль, что повышает его шансы на небольшое укрепление.

Экономика Финансы Правительство Минфин
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