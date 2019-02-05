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05.02.2019 18:15
Рубрика: Экономика

Бокал поднимают на щит

Минсельхоз предложил разрешить наружную рекламу отечественного вина
Текст: Алена Узбекова
Минсельхоз планирует рассмотреть вопрос о разрешении наружной рекламы российского вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения.
Когда разрешат рекламу отечественного вина, не только энофилы будут хорошо разбираться в российских марках. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Когда разрешат рекламу отечественного вина, не только энофилы будут хорошо разбираться в российских марках. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Когда разрешат рекламу отечественного вина, не только энофилы будут хорошо разбираться в российских марках. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Предлагается разрешить рекламировать отечественные вина хотя бы там, где они производятся. "Принято решение о дополнительной проработке предложения с учетом установления критериев размещения такой рекламы, в том числе по удаленности от виноделен и виноградников, и синхронизации с проектами Минсельхоза по развитию сельского туризма", - сообщили в ведомстве.

Фото: iStock
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"Когда вы прилетаете во французский Бордо, то еще в аэропорту встречаете большой плакат, приглашающий посетить определенную винодельню. Разве можно увидеть подобное, прилетев в Анапу или Симферополь? Если я приглашу посетить старейшее винодельческое предприятие в Крыму, созданное еще князем Голицыным, его тут же оштрафуют на крупную сумму за нарушение закона о рекламе", - рассказал "РГ" президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

При этом государство вкладывает огромные деньги в виноградарство. В регионах активно развивают туризм.

"Власти Севастополя строят "винную дорогу" с инфраструктурой к ней - это стоит больших бюджетных денег. И что, получается, государство не может рекламировать то, во что само же вкладывается? Одно из значимых направлений туризма в развитых странах - винный туризм или энотуризм. Однако наш закон о рекламе не позволяет популяризировать это направление вопреки приоритетам, обозначенным властью", - сказал эксперт.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Алкоголь и табак
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