Каждый год мы неплохо зарабатываем. Что бы ни случилось, но у России всегда - положительное сальдо торгового баланса. Большая редкость, между прочим, среди других стран мира.

С 2005-го каждый год экспорт товаров превышает импорт на 100-200 миллиардов долларов. Было только одно исключение из этого правила. "Всего лишь" 90 миллиардов в кризисном 2016 году. Спасибо матушке нефти, батюшке природному газу, а также их сестрам и братцам - углю, удобрениям, металлам, древесине, зерну, рыбе и прочим богатствам великой сырьевой державы!

Этот поток валюты - наш хлеб, основа социального мира в России. Мы не живем в долг у всей планеты. Есть источник, из которого можно черпать длинные деньги. Брать их для инвестиций, всячески умаляя значение финансовых санкций против России. Без нас по-прежнему не может существовать Европейский союз. Треть импорта топлива ЕС - из России.

Но вот что мы дальше делаем с этими деньгами? Сначала каждый год мы вычитаем из них отрицательное сальдо баланса услуг, от 10 до 55 миллиардов долларов. Каждый год, уже больше четверти века, импорт услуг гораздо больше по объемам экспорта. За счет чего? Транспортные перевозки, туризм, финансовые услуги, роялти за интеллектуальную собственность, торговое посредничество, культура - по всем этим статьям регулярные минусы. Таких услуг за границей мы покупаем больше, чем продаем.

Ну и ладно. Все равно есть чем подкормиться. За всеми этими вычетами с 2005 года - ежегодно - в нашем распоряжении остается положительное сальдо от 70 до 160 миллиардов долларов. Наши деньги! Все равно продали больше, чем купили. С ними-то что делать?

Вот мы и остались на бобах. Что заработали на сырье - то и отдали. Ну еще и резервы пополнили Банку России

А вот что. Есть зарплата, отправляемая из России за границу, и, наоборот, получаемая в России от тех, кто работает в других странах. Есть проценты - дивиденды - их платят через границы тоже "туда - сюда". Арендные платежи, расчеты по налогам - все эти платежи есть и в одну сторону, из России, и в другую.

Все это в минус. Только по оплате труда каждый год с 2005 года превышение платежей за границы России над теми, что получаем оттуда, от 2 до 10-13 миллиардов долларов. По текущим доходам от инвестиций минус не в пользу России - от 17 до 66 миллиардов долларов.

Так текут денежки. Вычеты, минусы. Заплатили больше, чем получили. Что же тогда остается от заработанного на сырье? Все равно немало, с 2005 года - от 25 до 100 миллиардов долларов каждый год. Это тоже неплохие деньги. Их называют "положительное сальдо текущего счета платежного баланса". Существует уже четверть века! Каждый год! Всегда положительное. Много денег.

А куда и на что эти деньги, оставшиеся после всех минусов, идут? Здесь секретов нет. Снова одни вычеты. Движение капитала в материальной форме недвижимости, земли, материальных запасов через границу. И каждый год - отрицательное сальдо. В нашу сторону - меньше, в ту сторону - больше. Туда, туда! С начала 2000-х годов каждый год от нескольких сот миллионов до 40 миллиардов долларов.

Пока странно как-то - все, что заработали на нефти и газе, годами выводим из страны. Тратим. Но ведь это еще не предел. Есть ведь еще трансграничные инвестиции - прямые (вкладывают в бизнес, чтобы им управлять), портфельные (в "мешок" ценных бумаг и других финансовых активов), "прочие" (ссуды крупным корпорациям и т.п.). Мы отдаем деньги "им", а они вкладывают в "нас". Разница - либо в нашу пользу и тогда Россия - импортер капитала, либо в "их" и мы - экспортеры капитала.

Все это, конечно, хорошо, но мы стали, кажется, вечными экспортерами капитала. Каждый год, почти четверть века, из России выводится за рубеж больше инвестиций, чем привлекается. На сколько? Ответ - ежегодно на 25 - 100 миллиардов долларов. Вот мы и съели "положительное сальдо" от экспорта сырья. Отправили его окончательно за рубеж.

25 лет Россия вывозит капиталы, пора превращаться в страну их центростремительного движения

А как посмотреть все это на примере конкретного года? Нет проблем, Банк России опубликовал платежный баланс страны за 9 месяцев 2018 года. Экспорт товаров из России превысил их импорт за это время на 137 миллиардов долларов. 60 процентов экспорта, как обычно, - нефть, газ, нефтепродукты. Денег - залейся! А дальше? Как всегда, отрицательное сальдо по экспорту - импорту услуг из России. Его размер - 23 миллиарда долларов. Значит, остается только 114 миллиардов. А что там оплата труда и инвестиционные доходы? Всё, как всегда. Перечислили из России за границу больше, чем получили, на 38 миллиардов долларов. Увы, в нашем распоряжении теперь только 76 миллиардов. Остаток средств, хотя и неплохой.

Что же дальше? Опять вычет и опять, как всегда, по передаче капитала за границу и из-за границы в виде недвижимости, земли и т.п. "Всего лишь" 0,4 миллиарда долларов. Остается 75,6 миллиарда плюс на ошибках и пропусках 6,3 миллиарда. Так что же, начинаем инвестиции в экономику России? Зря надеетесь, эти деньги уходят куда-то "туда". Из них 12,7 миллиарда долларов - прямые инвестиции за рубеж, 6,6 миллиарда - портфельные инвестиции туда же, прочие инвестиции за границу (так мы гасим долгосрочные корпоративные долги) - 28,4 миллиарда. А еще в резервные активы Банка России - больше 30 миллиардов долларов.

Вот мы и остались на бобах. Что заработали на сырье - то и отдали. Ну еще и резервы пополнили Банку России. Но все это никак не внутренние инвестиции. 20 с лишним лет мы остаемся в одной роли - страны - экспортера капиталов.

А что делать, запрещать? Наказывать? Закрываться? Молить всех, у кого есть деньги, чтобы вкладывали внутри России? Или по ведомости распределять, кому что инвестировать под грозным начальственным оком? Никак нет. Ответ один - создать максимум стимулов для того, чтобы мы из страны, 25 лет вывозящей капиталы, превратились в страну их центростремительного движения. Все флаги в гости к нам! Как это делается в мире - давно известно.