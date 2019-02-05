На Филиппинах наркоманы проходят реабилитацию, делая гробы

Отношение к наркоманам и наркоторговцам на Филиппинах крайне негативное. Они подвергаются нападениям, причем с одобрения президента страны Родриго Дутерте, пообещавшего покончить с этой угрозой населению. Сотни тысяч наркозависимых уже сдались властям, поскольку только это может гарантировать им жизнь. Но поместить в тюрьмы их всех просто невозможно.

Поэтому в городе Олонгапо нашли иной выход. Как пишет El Mundo, в сентябре 2016 года там для наркоманов придумали программу реабилитации, согласно которой они изготавливают гробы. Мэр Ролен Паулино прямо заявил им: либо они присоединяются к программе, либо им самим понадобится гроб. Как признаются сами бывшие наркоманы, это действительно был выход из сложившейся ситуации. Многие подозреваемые в употреблении запрещенных веществ были убиты, а участие в программе позволило вычеркнуть из списков полиции их имена.

"Здесь я чувствую себя в безопасности, мэр сказал нам, что мы находимся под защитой правительства, и он пообещал нам, что вычеркнет нас из списка", - рассказывает один из них. К тому же программа дала бывшим наркозависимым постоянную, хотя и низкооплачиваемую работу.

Хотя в мэрии Олонгапо отмечают, что тогда Паулино шутил, его слова оказались пророческими, часть изготовленной продукции затем использовалась во время похорон наркоманов.

Впрочем, в стране есть и другие программы реабилитации. По договоренности с местными властями христианские священники берут под свою опеку наркоманов, и те взамен занимаются выращиванием овощей, уходом за козами и свиньями, строительными работами.