На форуме в Сочи обсудят ужесточение экологической политики

В Сочи 14 февраля пройдет Российский инвестиционный форум, в рамках программы которого состоится деловая сессия "Экология как индикатор качества жизни". Ее участники обсудят вопросы улучшения экологической обстановки, в том числе эффективность мер государственной экологической политики по уменьшению негативного влияния на окружающую среду и необходимость их ужесточения.

"Решить масштабные экологические задачи, которые обозначены в национальном проекте "Экология", можно только общими усилиями, находясь в открытом конструктивном диалоге федеральных и региональных властей, бизнеса и общественности", - уверен министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

С подробностями деловой программы можно ознакомиться на официальном сайте Форума , организатором которого выступает Фонд Росконгресс.