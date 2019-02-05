На Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет

Республиканец Ричард Криган предложил запретить продажу сигарет лицам младше ста лет. С такой инициативой он обратился в законодательное собрание штата Гавайи.

"Сигарета считается самым смертоносным артефактом в истории человечества. Государство заинтересовано, так как есть налог на продажу табачных изделий, и в бюджет поступают огромные деньги", - подчеркивают сторонники здорового образа жизни.

Минимальный возраст они предлагают увеличивать постепенно. Теперь слово за народными избранниками. Ограничения не будут распространяться на электронные сигареты, сигары и жевательный табак. На данный момент продажа сигарет на Гавайях запрещена лицам моложе 21 года.