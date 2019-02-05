На площади Согласия в Париже полиция применила слезоточивый газ

В рамках всеобщей забастовки, которую во вторник, 5 февраля, проводили французские профсоюзы, в Париже во второй половине дня прошла манифестация, участие в которой приняли, по данным столичной префектуры, полиции 14 тысяч человек.

К маршу, прошедшему от здания столичного муниципалитета до площади Согласия, примкнули несколько левых партий, включая коммунистическую и "Неподчинившуюся Францию" Жан-Люка Меланшона, а также группа "желтых жилетов".

Манифестанты требовали повысить минимальную заработную плату, провести налоговую реформу, укреплять государственный сектор экономики и социальные службы.

Когда колонна демонстрантов стала подходить по лице Риволи к площади Согласия, внедрившиеся в их ряды экстремисты левого толка начали провоцировать полицейских, метать в них камни. Те ответили слезоточивым газом. В то время, как мирные манифестанты отправились по домам, стычки между стражами порядка и хулиганами продолжались минут 10-15.

Ближе к 17:00 (19:00 мск) обстановка в центре города полностью нормализовалась. Тем не менее, экстремисты успели разбить несколько витрины на Риволи - банка, обменного пункта валюты и закусочной McDonalds.