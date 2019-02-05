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05.02.2019 17:58
Рубрика: В мире

На Украине отстранили от работы и.о. главы минздрава

Текст: Марина Алешина

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун временно не будет выполнять свою работу. О решении окружного административного суда Киева сообщил у себя в Facebook один из кандидатов в президенты Олег Ляшко из "Радикальной партии", которая и добивается отставки непопулярной чиновницы, зарабатывая тем самым политические очки в рамках предвыборной кампании.

Фото: iStock
Украина оказалась на пороге эпидемии кори

В самом украинском минздраве, правда, информацию пока не комментируют - там изучают вердикт суда. В то время как за госпожу Супрун вступились протежировавший ее премьер Владимир Гройсман и замглавы минюста Сергей Петухов, широкая общественность встретила новость с большим одобрением. Уроженка штата Мичиган Ульяна Супрун вместе с мужем перебралась на историческую родину лишь в 2013 году, стала активисткой майдана, потом основала организацию "Защита патриотов", которая помогает украинским силовикам, воевавшим на Донбассе. В 2015-м президент Украины Петр Порошенко предоставил ей гражданство, а уже в июле следующего года она получила должность и.о. главы минздрава Украины. Критики обвиняют Ульяну Супрун в подрыве системы здравоохранения республики, а в последние месяцы - в неспособности остановить катастрофическое распространение эпидемии кори.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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