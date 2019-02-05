Названы имена лауреатов премии президента РФ в области науки за 2018 год

Во вторник, 5 февраля, стало известно, кто будет удостоен премии президента РФ в области науки и инноваций за 2018 год.

За разработку и реализацию метода дистанционного обнаружения взрывчатых веществ награждены сотрудники Института оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН Евгений Горлов и Виктор Жарков. Ими созданы уникальные приборы с чувствительностью "собачьего носа", которые могут выявлять взрывчатые вещества микронного размера в условиях интенсивного пассажиропотока. Приборы значительно превосходят зарубежные аналоги. Работа лауреатов имеет важнейшее значение для укрепления обороноспособности страны и борьбы с терроризмом.

Сотрудник Новосибирского государственного аграрного университета Екатерина Гризанова получила премию за открытие новых механизмов устойчивости к биоинсектицидам насекомых - вредителей сельского и лесного хозяйства. Она впервые в мире показала, что при формировании такой устойчивости работают законы эпигенетики. Исследование Гризановой позволит совершенствовать экологически безопасные биопрепараты, а также стратегию их применения.

Вячеслав Дячук из Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН награжден за открытие новых механизмов развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных. По сути, он объяснил, как нервные системы появляются, развиваются, превращаются в другие типы клеток. Ученым впервые в мире предложен новый механизм специализации клеточных типов в раннем развитии. Эти работы позволят регулировать процессы развития нервных систем и их лечения, как при "поломках" в раннем развитии, так и у пожилых людей, страдающих от нейроденегеративных заболеваний (болезни Паркинсона и Альцгеймера).

Доцент Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец отмечен премией за создание прорывных вычислительных технологий решения многомерных задач физики, химии, биологии. Автор заложил основу для нового направления прикладной математики - вычислительных тензорных методов. Они позволяют решать задачи с большим количеством независимых переменных. Работы автора получили признание мирового научного сообщества. Его результаты вошли в классический учебник по матричному анализу, а также в список наиболее цитируемых статей по вычислительной технике.