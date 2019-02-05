Невозвратные билеты будут продавать на поезда в Адлер и Петербург

Сегодня, 5 февраля, РЖД открыли продажи билетов по невозвратным тарифам на еще один поезд, который курсирует между Москвой и Воронежем (№ 737/738).

В планах компании дать возможность покупки "невозвратных" билетов в Адлер. Продажи откроются ближе к летнему сезону: с 19 марта - на поезд № 642 Ростов-на-Дону - Адлер, со 2 апреля - на поезд № 104 Москва - Адлер. В этом месяце начнут продавать билеты по невозвратным тарифам на поезд № 26/25 Москва - Санкт-Петербург (с 19 февраля), а с 5 марта - на поезд № 49/50 Самара - Москва. Не более десяти процентов мест в купе и сидячих вагонах (в зависимости состава поезда) будут продавать по невозвратным тарифам.

Сэкономить можно будет до 20 процентов от стоимости поездки, если купить "невозвратный" билет. Чем ближе дата отправления поезда, тем меньше, скорее всего, будет скидка по "невозвратному тарифу".

Буквально за день до отправления она может составить пять процентов. Кроме того, надо учесть, что при расчете стоимости поездки, действует система динамического ценообразования, чем выше спрос и ближе дата отправлении поезда, тем стоимость билета дороже. А именно от основной цены билета будет рассчитываться "невозвратная" скидка.