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Рубрика: Происшествия

Главная улика

Новая аппаратура появилась в самом секретном центре СКР
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(7783)
В Следственном комитете криминалисты изучают возможность использовать уникальные поисковые приборы, основанные на методе электротомографии. Такие приборы нужны чтобы "увидеть", где и на какой глубине преступники закопали тело человека.
Фото: Альберт Дзень/ ТАСС Фото: Альберт Дзень/ ТАСС
Фото: Альберт Дзень/ ТАСС

Этими приборами и многими другими новинками занимается созданное в прошлом году управление научно-исследовательской деятельности - НИИ криминалистики. Сотрудники НИИ, например, разрабатывают методики следствия по серийным убийствам, по преступлениям в области медицины. Изучают зарубежный опыт расследования нападений на учащихся и учителей школ.

Новый прибор видит сквозь землю и способен обнаружить даже закопанное убийцами тело

Обо всем этом говорил Александр Бастрыкин, когда подводил итоги работы одного из самых важных и закрытых для посторонних глаз подразделений СКР - Главного управления криминалистики. В обиходе - Криминалистического центра. Он работает всего год, и у него есть подразделения в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
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Не секрет, что именно от профессиональной работы следователя-криминалиста чаще всего зависит, будет ли раскрыто преступление. Руководит Криминалистическим центром Зигмунд Ложис. По его словам, основные усилия центра в прошлом году были направлены на решение главной задачи - криминалистического и экспертного обеспечения оперативного и качественного расследования преступлений. По его словам, благодаря помощи следователей-криминалистов центрального аппарата в прошлом году было раскрыто более 100 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе серийных.

Всего за год следователи-криминалисты центрального аппарата СК изучили

две тысячи уголовных дел, проверили почти полторы тысячи материалов по заявлениям об исчезновении граждан, фактам обнаружения тел без внешних признаков смерти и о половых преступлениях, в том числе в отношении детей.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, розыск пропавших без вести - одно из важнейших направлений работы Криминалистического центра. Она привела интересные цифры, о которых мало кто знает, кроме профессионалов. Так, в прошлом году результативность розыска пропавших взрослых составила более 93 процента, а несовершеннолетних - более 97 процентов.

100 преступлений - тяжких и особо тяжких, в том числе и серийных было раскрыто в прошлом году благодаря помощи следователей-криминалистов центрального аппарата СКР.За год следователи-криминалисты изучили две тысячи уголовных дел, проверили почти полторы тысячи материалов по заявлениям об исчезновении граждан, об обнаружения тел.

В центре вместе с МВД и МЧС разработали и уже применяют алгоритм поиска пропавших без вести. В прошлом году в центре появился отдел судебно-медицинских исследований для экспертиз, как здесь выражаются, "по делам в области медицины". И развивают очень важное направление - цифровое. Речь идет о восстановлении в компьютерах уничтоженной информации.

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