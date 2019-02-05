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05.02.2019 10:35
Рубрика: В мире

Новогодний гала-концерт Медиакорпорации Китая дарит радость зрителям по всему миру

4 февраля ровно в 20 часов вечера, в канун Китайского нового года, по всем теле- и онлайн-каналам Медиакорпорации Китая в прямом эфире начался грандиозный Новогодний гала-концерт, который также известен как "Чуньвань".
Фото: Международное радио Китая
Фото: Международное радио Китая

Концерт продолжится более 4 часов, в его программе вокальные и хореографические номера, фокусы и номера циркового искусства, а также фрагменты традиционной оперы и акробатические номера, комедийные скетчи и традиционные шуточные диалоги "сяншэн". Номера разговорного жанра посвящены актуальным проблемам современного Китая, рассказывают о простых людях, об их жизни и работе.

Нынешний новогодний гала-концерт, тема которого "Смело шагнем в новую эпоху! Радостно встретим Новый год", стал первым подобным мероприятием после образования Медиакорпорации Китая, которая объединила три крупнейших телерадиовещательных компании КНР - Центральное телевидение Китая, Международное радио Китая и Центральное народное радио. Главная сцена концерта по традиции находится в Пекине. Помимо этого, прямые включения ведутся с площадки в Цзинганшане (пров. Цзянси, Юго-Восточный Китай), с площадки 1-го Чаньчуньского автозавода и из студии в Шэньчжэне (пров. Гуандун, Южный Китай).

Фото: Международное радио Китая

Отличительной особенностью нынешнего гала-концерта стали инновационные технологии: сверхвысокое разрешение изображения 4К и формат связи 5G. Концерт объединил технологические новшества и сценическую креативность, что знаменует очередную ступень в развитии новогодних гала-концертов Китая. В процессе многочасового шоу в прямом эфире использованы самые передовые технологии, такие как виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR) и искусственный интеллект (AI).

В этом году гала-концерт транслируется в режиме реального времени по всему мира на различных порталах Медиакорпорации Китая.

Начиная с 1983 года, в канун Праздника весны в эфире Центрального телевидения Китая проходит ежегодный новогодний гала-концерт. Смотреть гала-концерт в Китае уже стало новогодней традицией.

Материал предоставлен инфослужбой Приложения "Россия-Китай: главное"

В мире Восточная Азия Китай
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