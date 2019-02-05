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05.02.2019 20:05
Рубрика: В мире

"Убер" и "Кабифи" уезжают из Барселоны

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(7783)
Онлайн-сервисы для частных пассажирских автоперевозок "Убер" (Uber) и "Кабифи" (Cabify) приняли решение приостановить с 1 февраля свою работу в Барселоне. Этот шаг связан с ограничениями, наложенными на их услуги властями Каталонии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительство региона постановило, что время между заказом машины клиентом и ее подачей должно составлять не менее 15 минут. За нарушение грозит штраф размером 1400 евро. Промежуток может быть продлен до часа, если муниципальные власти сочтут это необходимым. В компании Uber прокомментировали, что "таких ограничений нет больше нигде в Европе", и "они несовместимы с немедленным предоставлением услуг по требованию". В "Кабифи" со своей стороны отметили, что установленные нормы имеют лишь одну цель - изгнать подобные компании из Барселоны и Каталонии в целом.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
"Яндекс" начал отключать от системы заказов таксистов-нарушителей

Власти региона приняли это решение под давлением официальных служб такси, обвиняющих сервисы, которые набирают клиентов через онлайн-приложения, в недобросовестной конкуренции. Их недовольство уже много лет вызывает то, что за лицензию официального перевозчика необходимо выложить от 150 до 220 тысяч евро в зависимости от региона или конкретного города, тогда как те, кто работает с агрегаторами, потратят на это 40-60 тысяч евро. К тому же количество водителей с лицензией, которая нужна для работы с "Убер" и "Кабифи", уже больше, чем положено. Их соотношение с официальными таксистами должно составлять 1 к 30, на самом же деле сегодня оно составляет 1 к 5 (13 тысяч и 66 тысяч соответственно, - прим. "РГ").

Испанские таксисты неоднократно устраивали акции протеста, а две недели назад решились начать бессрочные забастовки, одна из которых прошла в Барселоне, другая - в Мадриде. В каталонской столице забастовка продлилась чуть больше недели. Местных таксистов удовлетворило принятое властями решение о необходимости заранее заказывать машину через "Убер" и "Кабифи". Водители, работающие через эти приложения, тоже выходили на улицы, но так и не смогли добиться отмены ограничения, поэтому обе компании решили приостановить свою работу в Барселоне. Кстати, компания "Убер" уже уходила из города в 2014 году, а возобновила свою деятельность в нем только в 2018-м.

Испанские таксисты неоднократно устраивали акции протеста, а в начале января решились начать бессрочные забастовки в Мадриде и Барселоне
Фото: AP Photo/Andrea Comas
Сотни таксистов вышли на улицы Мадрида в девятый день забастовки

А вот в Мадриде забастовка продолжается. Таксисты ежедневно выходят на улицы, устраивают митинги возле здания Народной партии, что, возможно, связано с тем, что именно в тот период, когда она была у власти, у Испании заработали онлайн-приложения "Убер" и "Кабифи", и на площади Пуэрта-дель-Соль - излюбленном месте для выступлений недовольных. Они даже перекрыли проспект Кастельяна - одну из центральных артерий города, и полиции силой пришлось разгонять такси, эвакуируя машины и штрафуя за "неправильную парковку". С тех пор водители предпочитают оставлять свои машины в гаражах.

Таксисты выдвигают различные условия, на которых они согласны прекратить забастовку. Речь идет о предварительном заказе машин "Убер" и "Кабифи", минимальном расстоянии поездки в пять километров. Но власти Мадридского региона отвергают их, справедливо опасаясь, что это уничтожит онлайн-сервисы. Ответные предложения, например, о минимальном расстоянии в 300 метров для вызова, не устраивают уже таксистов. И выход из кризиса затягивается.

Между тем жители Мадрида обратили внимание на то, что после начала забастовки таксистов дороги стали гораздо свободнее.

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