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05.02.2019 17:15
Рубрика: Происшествия

По делу "Седьмой студии" назначена новая финэкспертиза

Текст: Иван Петров

Мещанский районный суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу по делу, главным фигурантом в котором является известный театральный режиссер Кирилл Серебренников. Его, напомним, вместе с еще несколькими фигурантами обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на культурный проект "Платформа". На реализацию этого проекта деньги из госбюджета получила созданная Серебренниковым  автономная некоммерческая организация "Седьмая студия".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Свидетель по делу Серебренникова рассказал про обналичивание денег

Во вторник на судебном заседании судья поручила назначить комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии" за 2011-2014 годы. "Суд дал сторонам время в письменном виде предоставить документы для исследования, вопросы, которые они хотели бы задать экспертам, и предложить учреждения и экспертов для проведения экспертизы", - сообщает ТАСС.

Как пояснила адвокат Ирина Поверинова, суд решил назначить новую экспертизу по своей инициативе. "Экспертиза нужна, чтобы посчитать, сколько стоили все те мероприятия, которые проводила "Седьмая студия" - чтобы посчитали специалисты, а не следователи, которые говорят, что этого не было, того не было и вообще сцена пустая была", - цитирует "Интерфакс" защитницу.

Следующее заседание суда по этому делу состоится 12 февраля.

Напомним, по версии следствия, в 2011 году режиссер Кирилл Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на реализацию и финансирование которого в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для исполнения проекта была создана "Седьмая студия", к ее работе Серебренников привлек своих знакомых - Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других. Как полагает следствие, злоумышленники ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости, и представляли эти планы в Минкультуры РФ для обоснования суммы бюджетного финансирования. В дальнейшем же они изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученные субсидии израсходованы в полном объеме и по назначению. Всего, полагает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Мещанский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело 25 октября прошлого года.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Серебренников отверг обвинение в хищении бюджетных средств

Дело экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой, также обвиняемой в мошенничестве, в начале прошлого года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Сейчас она знакомится с материалами своего дела.

Материалы в отношении в разное время продюсера и генпродюсера "Седьмой студии" Екатерины Вороновой также выделены в отдельное производство, так как она уехала из России. Обвинение ей предъявлено заочно, она объявлена в международный розыск.

Происшествия Правосудие Суд Дело режиссера Кирилла Серебренникова
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