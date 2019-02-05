По делу "Седьмой студии" назначена новая финэкспертиза

Мещанский районный суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу по делу, главным фигурантом в котором является известный театральный режиссер Кирилл Серебренников. Его, напомним, вместе с еще несколькими фигурантами обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на культурный проект "Платформа". На реализацию этого проекта деньги из госбюджета получила созданная Серебренниковым автономная некоммерческая организация "Седьмая студия".

Во вторник на судебном заседании судья поручила назначить комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии" за 2011-2014 годы. "Суд дал сторонам время в письменном виде предоставить документы для исследования, вопросы, которые они хотели бы задать экспертам, и предложить учреждения и экспертов для проведения экспертизы", - сообщает ТАСС.

Как пояснила адвокат Ирина Поверинова, суд решил назначить новую экспертизу по своей инициативе. "Экспертиза нужна, чтобы посчитать, сколько стоили все те мероприятия, которые проводила "Седьмая студия" - чтобы посчитали специалисты, а не следователи, которые говорят, что этого не было, того не было и вообще сцена пустая была", - цитирует "Интерфакс" защитницу.

Следующее заседание суда по этому делу состоится 12 февраля.

Напомним, по версии следствия, в 2011 году режиссер Кирилл Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на реализацию и финансирование которого в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для исполнения проекта была создана "Седьмая студия", к ее работе Серебренников привлек своих знакомых - Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других. Как полагает следствие, злоумышленники ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости, и представляли эти планы в Минкультуры РФ для обоснования суммы бюджетного финансирования. В дальнейшем же они изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученные субсидии израсходованы в полном объеме и по назначению. Всего, полагает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Мещанский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело 25 октября прошлого года.

Дело экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой, также обвиняемой в мошенничестве, в начале прошлого года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Сейчас она знакомится с материалами своего дела.

Материалы в отношении в разное время продюсера и генпродюсера "Седьмой студии" Екатерины Вороновой также выделены в отдельное производство, так как она уехала из России. Обвинение ей предъявлено заочно, она объявлена в международный розыск.