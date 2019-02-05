"Победа" изменила правила провоза ручной клади

Лоукостер "Победа" поменял правила провоза ручной клади. Новые стандарты заработают с 18 февраля. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. Изменены они во исполнение решения Верховного суда.

По новым правилам, на рейсах лоукостера можно будет провезти одно место ручной клади весом не более десяти килограммов, а габариты не должны быть больше 36х30х4 сантиметра. Кроме того, в салон самолета можно будет взять дамскую сумку, рюкзак или портфель размером 36х30х23 сантиметра, букет цветов, питание для ребенка во время полета, лекарства, верхнюю одежду, один костюм в портпледе, детскую люльку, если пассажир летит с ребенком. Трость, костыли, ходунки, складное кресло-коляску или роллаторы - если пассажир сам пользуется этими вещами.

Товары, приобретенные в магазинах DUTY FREE, тоже можно взять с собой в салон, если их размер укладывается в норматив 10х10х5 сантиметров.

На сайте авиакомпании приводятся слова ее генерального директора Андрея Калмыкова о том, что клиенты "Победы" смогут выбрать правила для провоза ручной клади - "старые", по которым можно взять в салон любое число мест багажа любого типа и веса, но в рамках габаритов 36Х30Х27 сантиметров, или "новые".