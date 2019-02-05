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В Софии заметно снизилось количество такси, хотя услуги водителей востребованы. Раньше здесь числилось свыше 6000 таксомоторов, сейчас около 5000. Власти намерены отсечь от оказания услуг незарегистрированных водителей, которых зачастую контролировал криминал, сообщает портал 24chasa.bg.

В январе 2017 года в Болгарии вступил в силу закон о местных налогах, который напрямую затронул таксистов. В Софии патентный налог составляет 435 евро, в Варне - 358. Таксисты считают этот налог чрезмерно высоким, не учитывающим расходы на ремонт автомашин и на топливо.

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"Водитель должен платить государству, еще не заработав деньги извозом", - возмущается руководитель независимого профсоюза "Авто-94" Димчо Иванов. Кроме того, в Софии таксисты требуют увеличения тарифов на перевозку пассажиров, а также выделения для такси около 25 процентов от общего числа платных мест на стоянках города. Профсоюзы хотят блокировать движение транспорта, если муниципалитет не согласится с их требованиями.

Под натиском местных перевозчиков, которые стали нести убытки, фактически вынуждена была покинуть Болгарию компания Uber. Дневной тариф на такси составляет 0,23 евро за километр, а ночной - 0,29 евро.

В мире Европа Болгария
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