Поиском финансовых пирамид в России занялись виртуальные помощники

В России начал работать робот, который занимается поиском сайтов нелегальных финансовых организаций, в том числе финансовых пирамид, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. По сути это программа, имитирующая человека при помощи текста и запросов.

"Она ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в интернете. На такого "посетителя" реагируют компании, занятые поиском новых клиентов. Наш робот позволяет работать с достаточно примитивными запросами и с интерактивными формами обмена информацией", - пояснил Лях в интервью РИА Новости.

Например, робот попадает на сайт отечественной или зарубежной организации, где ему предлагают вложить деньги под невероятно высокий процент, обещают гарантированный доход и просят привлечь друзей в проект. Для виртуального собеседника это сигнал, что организацию надо проверить, так как все перечисленное - признаки финансовой пирамиды.

"Часто за сайтами разных на первый взгляд финансовых пирамид и нелегалов стоит один и тот же источник, фактический бенефициар (тот, кто получает деньги клиентов. - Прим. ред.). Робот дает возможность это понять, обработав массив данных, вычислить, откуда идет информация, рекламный поток, куда уходят потенциальные деньги, стекающиеся на разные площадки, - поясняет Валерий Лях. - Таким образом, больше возможностей быстрее купировать проблему".

По итогам прошлого года ЦБ выявил 168 организаций и интернет-проектов, которые имели признаки финансовой пирамиды, и передал данные о них в правоохранительные органы. В 2015-м таковых было 200, в 2016-м - 180, в 2017-м - 137. Установленный ущерб от работы финансовых пирамид при этом снизился за эти три года с 5,5 миллиарда рублей до 800 миллионов. Рост числа выявленных пирамид Лях объяснил изменением подхода к поиску мошенников.

"Мы запустили Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности в Краснодаре, в семи главных управлениях Банка России создали специальные отделы, которые занимаются выявлением пирамид и нелегалов непосредственно в регионах. В конце прошлого года в Хабаровске открыли Центр компетенций по противодействию именно финансовым пирамидам", - напомнил он.

Как правило, если обнаруженный ЦБ сайт после комплексного анализа специалистов признают мошенническим, данные об этом передают в прокуратуру, затем - в суд, после вынесения решения которого Роскомнадзор обязан заблокировать сайт финансовой пирамиды. На это уходит до полугода, за которые создатели пирамиды успевают "снять все сливки и распрощаться со своей паствой", говорит Лях. Процесс ускорится в разы после того, как будет принят закон, наделяющий ЦБ правом обратиться напрямую в Роскомнадзор для блокировки сайта мошенников. Законопроект в конце января был принят в первом чтении.