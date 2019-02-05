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Рубрика: В мире

Очередь на много лет вперед

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(7783)
Число таксомоторов в Париже строго ограничено - 17 140 единиц. Многие французы стремятся пополнить ряды таксистов. Однако получить лицензию в префектуре, как в Париже, так и других городах Франции - дело практически невозможное, хотя там они бесплатные. Надо записаться в список желающих и ждать минимум лет 14. Чтобы не было соблазна спекулировать на лицензиях, законом запрещается выставлять их на торги в течение 15 лет после выдачи.

Так что нынешние парижские таксисты - это, в основном те, кто перекупил лицензии у своих старших коллег, которые в свою очередь приобретали у счастливчиков, получивших их в свое время от государства, заплатив лишь небольшие налоги. На открытом рынке лицензия стоит в среднем от 115 до 125 тысяч евро. Заметим, что раньше - до нашествия эрзац-такси американской компании Uber, заказ которых осуществляется исключительно со смартфонов и айпадов, лицензии были гораздо дороже. Лет пять-шесть назад расценки доходили до 240-260 тысяч евро.

Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
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С понедельника до субботы поездка на такси с 10.00 до 17.00 включительно обойдется в 1,10 евро за километр пробега, а после этого времени, в воскресенье и по праздникам с 7.00 до 24.00 - 1,29 евро, из аэропортов действуют фиксированные расценки.

Uber пользуется большим спросом, и профессиональные таксисты регулярно обвиняют сервис в "недобросовестной конкуренции". Летом 2016 года судебным решением компания была оштрафована на 800 тысяч евро за незаконное предоставление транспортных услуг и за привлечение к работе непрофессиональных водителей, были и другие крупные штрафы.

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