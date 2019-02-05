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05.02.2019 11:54
Рубрика: Экономика

Полуфиналисты конкурса "Здоровое общество" получат гранты

Полуфиналистов конкурса инновационных разработок "Здоровое общество" определят в Сочи 13 февраля. Авторы лучших проектов выйдут в финал и получат гранты в размере 500 тысяч рублей за первое место, 400 тысяч рублей - за второе место и 300 тысяч рублей за третье место. Им также предоставят возможность презентовать свои работы на Петербургском экономическом форуме в июне 2019 года.

О проведении в 2019 году конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества

На победу будут претендовать 15 работ, которые набрали наибольшее число баллов в ходе предварительной онлайн-экспертизы. Лауреатов определит жюри. Оно оценит качество презентации, проработку бизнес-модели, адекватность команды поставленным задачам, реализуемость проекта, рыночные перспективы и социальную значимость.

Конкурс инновационных разработок организован по инициативе Фонда Росконгресс и Центра корпоративных коммуникаций S-Group при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

 

Экономика Бизнес Инновации Национальный проект "Здоровье"
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