По данным Всемирной организации здравоохранения, в странах Северного полушария продолжает регистрироваться рост заболевших гриппом и ОРВИ. По просьбе "РГ" ситуацию в мире и в России комментирует Главный государственный санитарный врач РФ, профессор Анна Попова.

- В структуре циркулирующих сейчас вирусов преобладает грипп А(H1N1) 09. В период с 24 декабря по 6 февраля проанализировано более 191 тысячи образцов из 102 стран мира. Около 20 процентов были положительными на грипп. В США активность вирусов гриппа сейчас увеличилась по сравнению с предыдущей неделей. Более всего он распространен в 45 штатах. В целом с начала сезона зарегистрировано 24 летальных исхода по вине гриппа среди детей. И в Европе активность гриппа продолжает расти. При обнаружении вируса гриппа типа А преобладали вирусы А(H1N1) 209 и вирусы А (H3N2), причем они циркулируют одновременно.

В России на пятой неделе года продолжается географическое распространение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Особенно страдают дети в возрасте 3-6 и 7-14 лет. Наибольший рост заболеваемости наблюдается в 43 субъектах страны. Лидируют Саратовская, Брянская, Курганская, Свердловская, Кемеровская области, Пермский край, Республика Алтай, Республика Карелия. Более чем в два раза превышен порог в пяти субъектах: Республике Хакасия, Республике Саха (Якутия), Еврейской АО, Алтайском крае, Республике Бурятия.

В то же время интенсивные показатели заболеваемости невысокие. Среди детей в возрасте до 2 лет превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом в 18 субъектах Российской Федерации. Среди детей в возрасте 3-6 лет - в 36 субъектах, в возрастной группе 7-14 лет - в 39 субъектах. Среди тех, кто старше 15 лет, в 34 субъектах.

Учитывая капризы погоды, в ближайшее время грипп от нас еще не уйдет

По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вируса гриппа, за неделю обследовано более 11,8 тысячи человек с признаками ОРВИ. Доля положительных образцов составила 5,8 процента от числа исследований. Из них доля вируса гриппа А(H1N1)209 составила 38, 2 процента, вируса гриппа А (Н3N2) - 25,8 процента, вируса гриппа B - 0,7 процента.

Также выделялись вирусы парагриппа, аденовирусы, другие вирусы негриппозной этиологии. Суммарный удельный вес вируса гриппа продолжает возрастать и составил на отчетной неделе 72,5 процента от числа положительных результатов. Все изученные вирусы аналогичны вакцинным штаммам. Устойчивости к противовирусным препаратам не выявлено.

По-прежнему одной из эффективных мер, вводимых с учетом заболеваемости, остаются приостановление учебного процесса в образовательных учреждениях, а также перевод детей на дистанционное обучение. Так, на 5-й неделе закрыты полностью 2694 школы в 58 субъектах страны, 816 детских дошкольных учреждений в 49 субъектах, 43 школы-интерната в 14 субъектах, 51 ПТУ в 8 субъектах, частично приостановлен учебный процесс в 4832 классах в 1501 школе в 70 субъектах, в 3122 группе в 1742 ДДУ в 63 субъектах Российской Федерации.

Судя по всему, учитывая капризы погоды, в ближайшее время грипп еще от нас не уйдет. Потому в который раз настоятельная просьба: одеваться и вести себя соответственно погодным условиям и напряженной ситуации по гриппу и ОРВИ. А при первых признаках заболевания обращаться к специалистам. Не становиться носителями и распространителями опасных болезней.