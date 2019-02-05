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05.02.2019 20:52
Рубрика: В мире

Задачка для ОБСЕ

Порошенко приказал не пускать российских наблюдателей на украинские выборы
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(7783)
Президент Украины Петр Порошено, как верховный главнокомандующий страны, запретил пускать на свою территорию любых граждан России, которые намерены наблюдать за ходом украинских выборов. Даже если это будут наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) - главного мирового наблюдателя за выборами. Естественно, он забыл, что международные организации пока не подчинены Украине.
Фото: Анна Марченко/ТАСС Фото: Анна Марченко/ТАСС
Фото: Анна Марченко/ТАСС

"Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, госпогранслужбе не пускать наблюдателей от России. И гарантирую украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен", - заявил Порошенко в понедельник вечером в телешоу с говорящим названием "Свобода слова". В тот же день в Верховную раду был подан законопроект о запрете участия наблюдателей из "страны- агрессора" в украинских президентских и парламентских выборах. Автором выступила вице-спикер местного парламента, представительница Киева в Трехсторонней контактной группе по примирению на Украине печально известная Ирина Геращенко. До этого глава МИД Украины Павел Климкин отказался регистрировать российских наблюдателей при внешнеполитическом ведомстве, на основании всего лишь адресованного БДИПЧ обращения.

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Несложно понять, почему нынешнее киевское руководство отказывает в доступе российским наблюдателям - это очередная победа в непримиримой, но существующей только в их нездоровом воображении, войне с Россией. Однако ОБСЕ, в которую входит, помимо Украины, еще 57 стран, включая Россию, в этом виртуальном конфликте пока не участвует.

Формирование состава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ не зависит от позиции принимающей страны

"Верховная рада и украинский ЦИК не пришлют приглашение на выборы российским депутатам, сенаторам и нашему Центризбиркому, так как это традиционно было до государственного переворота. Это конечно печально, но это вопрос двусторонних отношений, парламентской дипломатии. Миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ - совершено другое дело. Формирование ее состава - и долгосрочной миссии, приезжающей за полтора месяца, и краткосрочной, за несколько дней до голосования - не зависит от позиции принимающей страны. Не предусматривает такой возможности статус организации. Мне самому интересно, как БДИПЧ ОБСЕ будет реагировать на этот демарш, который сам по себе анонсирует недемократичность украинских выборов", - пояснил "РГ" российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, неоднократно работавший в качестве наблюдателя на иностранных выборах.

Фото: Евгений Котенко / РИА Новости
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Поясним, что наблюдатели БДИПЧ оценивают исключительно демократичность выборов: равный доступ политических сил к СМИ, наличие или отсутствие давления на них, свобода волеизъявления для каждого и прочее. Инспектировать подсчет голосов, фиксировать подтасовки и "карусели" - прерогатива местных политиков и избирательной комиссии. И с этой точки зрения Киеву нечего опасаться российских наблюдателей и миссии ОБСЕ: искусство фальсификаций на всех этапах - от урны для голосования до введения результатов в электронную систему - доведено в этой стране до идеала.

Впрочем, стоит дождаться официальной реакции ОБСЕ на выходку Порошенко. Вчера на соответствующие вопросы "Российской газеты" отказались отвечать в украинском представительстве ОБСЕ и штаб-квартире БДИПЧ, которая находится в Варшаве.

Заметим только, что хотя к мнению Киева и продолжают прислушиваться в международных инстанциях, но многим антироссийская позиция украинских представителей уже начинает мешать. Даже в ПАСЕ, отношения России с которой находятся в состоянии заморозки, непрекращающиеся русофобские демарши украинской делегации уже вызывают раздражение, и две недели назад представители Киева были исключены из регламентного комитета ассамблеи, ведающего в том числе антироссийскими санкциями. Легко догадаться, что на Украине это объявили "происками Москвы".

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины Политический кризис на Украине
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