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Рубрика: В мире

Прокуратура Нью-Йорка проверит расходы на инаугурацию Трампа

Инаугурационный бал. Вашингтон, 20 января 2017. Фото: AP Photo/David J. Phillip Инаугурационный бал. Вашингтон, 20 января 2017. Фото: AP Photo/David J. Phillip
Инаугурационный бал. Вашингтон, 20 января 2017. Фото: AP Photo/David J. Phillip

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк планирует потребовать документы, касающиеся расходов на проведение инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2017 года.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп жалуется на убытки из-за президентства

Об этом в понедельник сообщила телекомпания ABC, ссылаясь на собственные источники. Они утверждают, что данной проверкой займется отдел по борьбе с коррупцией. Его сотрудники уже связывались с адвокатами, представляющими инаугурационный комитет Трампа, и интересовались, какова будет реакция на подобный запрос.

По данным телеканала, комитет, занимавшийся сбором средств на проведение инаугурации Трампа, привлек на эти цели 107 миллионов долларов, из которых потрачено было 104 миллиона долларов. Это вдвое больше, чем на первую инаугурацию Барака Обамы (на вторую в 2009 году уже было потрачено 150 миллионов долларов), пишет ТАСС.

В декабре прошлого года американская газета The Wall Street Journal, сообщала, что прокуратура Нью-Йорка организовала проверку по факту возможных нарушений со стороны инаугурационного комитета Трампа. Следователи проверяют, были ли средства, собранные на инаугурацию, частично потрачены в нарушение закона, осуществляли ли спонсоры пожертвования в обмен на различные услуги и преференции политического характера.

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