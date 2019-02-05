Путин встретится с опытными и молодыми бизнесменами

Завтра глава государства посвятит день общению с деловыми кругами. Сначала - с теми, чьи компании уже известны на рынке, а затем - с теми, за кем будущее предпринимательства.

В первой половине дня Владимир Путин примет участие в пленарном заседании форума общественной организации "Деловая Россия". Тема - роль бизнеса в реализации национальных целей, поставленных в майском указе.

На мероприятие приглашены бизнесмены из несырьевого сектора. Планируется обсудить меры для развития предпринимательства, повышение производительности труда, рост несырьевого экспорта, улучшение качества инфраструктуры, системы образования и здравоохранения, вопросы подготовки кадров для предприятий.

Всего ожидается свыше полутора тысяч гостей. В том числе - представители министерств и ведомств, главы регионов, владельцы крупнейших отечественных компаний, а также эксперты.

В этот же день глава государства встретится в Кремле с победителями национальной премии "Немалый бизнес 2019". Премия была учреждена в прошлом году по инициативе уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова при поддержке Минэкономразвития.

В Кремль придут победители открытого конкурса для предпринимателей в возрасте до 40 лет в шести номинациях: "Ранний успех", "Стремительный рост", "Инновационный прорыв", "Добрый бизнес", "Реальный продукт", "Гран-при".