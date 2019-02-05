Раньше так мог только Цукерберг. В Facebook появилось удаление сообщений

Разработчики Facebook включили долгожданную функцию - удаление сообщений в переписке в Messenger. Раньше это мог делать только основатель соцсети Марк Цукерберг - СМИ узнали о недокументированной возможности в апреле 2018 года.

Теперь пользователи, написавшие сообщение с ошибкой или не тому абоненту, могут оперативно исправиться. До сегодняшнего дня у них была возможность удалить отправленные сообщения только у себя.

Отменить отправку сообщения можно в течение десяти минут после того, как пользователь нажал кнопку. Удалить сообщения можно не только у себя, но и у всех участников. В последнем случае на месте стертого сообщения появляется уведомление о том, что оно было удалено пользователем.

Новая функция будет доступна в ближайшее время пользователям приложений для Android и iOS, сообщили в Facebook изданию The Verge. К слову, Facebook стал чуть ли не последним мессенджером, в котором появилось удаление переписки - стирать сообщения умеют Viber, WhatsApp, мессенджер "ВКонтакте" и другие.