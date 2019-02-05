Александр Пронин: Чемпионат по футболу для "Лужников" - это только начало

Минувшим летом "Лужники" покорили сердца болельщиков по футболу со всего мира. Многие из тех, кто оценил красоту, комфорт и безопасность возрожденного спорткомплекса с трибун ЧМ-2018, в новогодние праздники вернулись в Россию, чтобы полюбоваться видами зимней Москвы. Приехали и те, кто видел матчи только по телевизору.. О том, что сейчас происходит в "Лужниках" и какие сюрпризы готовит москвичам и гостям города один из самых знаменитых спортивных комплексов страны, корреспонденту "РГ" рассказал генеральный директор АО "Лужники" Александр Пронин.

В сентябре в спорткомплексе обещают открыть Дворец водных видов спорта, каких нет во всей России: плавать там можно будет на десяти 50-метровых олимпийских дорожках и двенадцати - 25-метровых. Фото: mos.ru

Лучшие в мире

Александр Николаевич, про спорткомплекс "Лужники" сейчас говорят, что он входит в десятку лучших стадионов мира. Это комплимент за удачно проведенный чемпионат?



Александр Пронин: Прежде всего это высокая официальная оценка такой авторитетной организации, как FIFA. А ей есть с чем сравнить. Представители знаменитого лондонского Wembley, которых мы пригласили еще до начала реконструкции стадиона, были поражены масштабом "Лужников". Признались, что впервые видят площадку в центре города, на которой сосредоточено столько спортивных объектов. А главное, у нас не только конструкции из стекла и бетона, как часто бывает на стадионах, но еще и богатая природа - прекрасный парк и Москва-река.

Деревьев много вырубили? Все-таки большая стройка шла, да еще и продолжается…



Александр Пронин: Если придете к нам весной, когда все расцветет, увидите, что ни деревьев, ни кустарников на самом деле меньше не стало. Парк преобразился и стал еще лучше, посадили новые крупномеры, в том числе новых пород. По-новому дизайнеры создали и систему озеленения. Например, газоны больше не разбиты под деревьями, где они все равно не растут, ландшафт украшают декоративные кустарники. Совместно с биологическим факультетом МГУ планируем также создать экспериментальную площадку для изучения флоры и фауны в городской среде.

Как известно, вместимость Большой спортивной арены "Лужников" после реконструкции - 81 тысяча зрителей. Понятно, что вовремя мундиаля там яблоку негде было упасть. А сейчас? Не замерла жизнь? Чем заполнить такой громадный стадион, оборудованный специально к мировому чемпионату? Проблема, характерная для многих мегакомплексов…



Александр Пронин: Конечно, мы понимали, что такой вопрос встанет и перед "Лужниками". Поэтому возможности загрузки Большой спортивной арены начали обсуждать с ведущими продюсерами и спортивными менеджерами задолго до начала ЧМ-2018, постарались все предусмотреть. Скажем, наше поле приспособлено для проведения любых крупных мероприятий, не обязательно спортивных. Достаточно накрыть натуральный газон специальным покрытием (траву оно не портит), и арена превратится в концертный зал. Почти сразу после окончания чемпионата на БСА организовали концерт известной рок-группы Imagine Dragons, собравший около 60 тысяч зрителей. Еще больше гостей пришли в "Лужники" в День строителя, когда представители этой профессии не только отметили свой профессиональный праздник, но и посмотрели на плоды своего труда - великолепно реконструированный спорткомплекс. Возвращаясь к концертной деятельности, скажу, что у нас уже заключены несколько договоров на проведение выступлений мировых звезд в 2019 году. В том числе 31 мая в "Лужниках" выступит Bon Jovi, 15 июня - группа Muse, 21 июля - Metallica. Кроме того, к нам постоянно поступают заявки на проведение деловых и корпоративных мероприятий, российских и международных конференций. Так что я считаю чемпионат мира по футболу для "Лужников" только началом.

Уверен, в ближайшее время число посетителей в "Лужниках" вырастет с 5 миллионов до 10 миллионов человек

Взрыв интереса к футболу, произошедший в ходе чемпионата, у москвичей сохраняется?



На фоне повального увлечения москвичей здоровым образом жизни Александру Пронину приходится тоже держать форму. Фото: Александр Корольков

Александр Пронин: Судя по тому, что даже домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА собирали полный стадион, могу сказать, что это именно так. В планах - заключение контрактов на крупнейшие дерби. Но главное, что в футбол в "Лужниках" сейчас активно играют любители - и взрослые, и дети. У нас 11 хороших полноразмерных и 8 мини-футбольных полей, и ни одно не простаивает. Особенно по вечерам. Обычно я поздно ухожу с работы, даже в полночь вижу, что игра продолжается на многих полях. А днем мяч гоняют дети. В футбольных школах "Лужников" занимаются более 1200 юных спортсменов. Мы постарались для всех создать комфортные условия. Выделили поля футбольной школе Москвы, улучшили инфраструктуру для школы "Динамо". Начали к нам приходить и иностранные клубы. Скоро свою школу откроет "Пари Сен-Жермен". Для ее учеников построен шатер. Так что площадка для подготовки будущих звезд российского футбола у нас есть, а у родителей - выбор, в каком клубе и по какой методике учить ребенка играть в футбол.

Выше радуги

Учащиеся этих школ могут сыграть на поле, где наша сборная во время чемпионата доказала, что в России тоже есть футбол?



Александр Пронин: Конечно. И всю Большую спортивную арену могут осмотреть, и даже в раздевалки любимых футболистов заглянуть, хотя свои у них не хуже. Могут и под самую крышу "Лужников" подняться - там расположена километровая обзорная площадка, с которой как на ладони видна вся Москва. А в мае, когда заработает зиплайн, с площадки можно будет спуститься вниз по стальному канату с помощью карабина - с высоты почти 30 метров и со скоростью спуска около 40 километров в час.

Зиплайн будет работать для всех желающих?



Александр Пронин: Для всех любителей высоты. Как и скалодром, который почти построен. Он состоит из пяти 5-метровых тренировочных гор и одной 12-метровой. Есть у нас и высотный веревочный парк с четырьмя уровнями сложности, вмещающий одновременно до 160 человек. Все активные развлечения будут готовы к маю.

Вы рассчитываете, что с приходом посетителей в "Лужниках" станет больше?



Александр Пронин: Еще до открытия чемпионата мы оборудовали пять небольших площадок для work-out на набережной и две огромные площадки недалеко от станции метро "Воробьевы горы" с уникальной системой тренажеров на свежем воздухе. Они все абсолютно бесплатные и не пустовали до самых холодов. Мы провели даже этап чемпионата мира воркаутистов, которые своим мастерством удивили бывалых профессионалов.

По беговой дорожке длиной 2,7 километра, оборудованной прошлой весной на набережной Москвы-реки там, где раньше ходили машины, теперь совершают пробежки бегуны со всего города. Дорожка оборудована специальным мягким покрытием, которое позволяет не только комфортно бежать, но и сохраняет суставы здоровыми. Есть тренеры по бегу, которые не только учат, как правильно бегать, но и помогают выбрать снаряжение. Бег стал очень популярен, поэтому мы организовали в "Лужниках" свой марафон, в рамках которого в течение года проводится 5-7 забегов.

Стараемся, чтобы "Лужники" стали спортивной территорией для всей семьи. Построили две большие детские площадки. Дети могут принять участие в квестах, пройти, например, по определенному маршруту до футбольного поля, найти, откуда в конкретном матче был забит гол или определить, где сидят тренеры во время игры, откуда журналисты ведут репортаж и так далее.

Но рады и тем, кто приходит просто посмотреть на обновленные "Лужники" - на экскурсию. Обучили экскурсоводов и приняли уже более 20 тысяч экскурсантов. К лету вместе с комитетом по туризму Москвы готовим для жителей российских регионов и зарубежных туристов новые экскурсионные программы.

В новом ледовом дворце можно будет не только кататься на коньках, но и плавать, заниматься фитнесом. Фото: mos.ru

И что показываете туристам?



Александр Пронин: У нас много интересного. Например, чаша олимпийского огня, огонь в которой впервые зажгли 19 июля 1980 года - на открытии Олимпийских игр в Москве. В последний раз он горел в 1990-м, во время концерта группы "Кино". Есть фигурка олимпийского мишки. Надувной улетел, когда игры кончились, и все провожали его со слезами на глазах. А бронзовый, ростом с подростка, теперь приветливо машет лапкой, встречая каждого, кто приходит в "Лужники".

Не могу не похвастаться нашей уникальной коллекцией. Чего в ней только нет! Сотни кубков, завоеванных на аренах спорткомплекса за 62 года существования, экспонаты, напоминающие о спартакиадах, проходивших в СССР, Олимпийских играх 1980 года и чемпионатах мира. Потрясающая коллекция советских спортивных плакатов. Основатель известного дизайн-бюро и один из лучших художников плакатистов, чьи работы находятся в крупнейших мировых музея, Петр Банков подал прекрасную идею - собрать эти плакаты в книгу. Получилось уникальное издание!

На аллее Славы собраны памятники выдающимся спортсменам, которые раньше находились в разных частях комплекса. Это памятники - основателю футбольного клуба "Спартак" Николаю Старостину, знаменитым футболистам Эдуарду Стрельцову и Льву Яшину, одному из ярчайших хоккеистов мира Валерию Харламову и другим величайшим спортсменам.

Аллея Славы окончательно сформирована?



Александр Пронин: Мы планируем установить на ней памятник, посвященный самбо. Конкурс проектов уже объявлен. В нем участвует в том числе выдающийся скульптор Александр Рукавишников - автор целого ряда скульптур, которые уже стоят в "Лужниках".

А на лыжах в "Лужниках" покататься можно?



Александр Пронин: Только в следующем сезоне.

Почему так долго надо ждать?



Александр Пронин: Не захотели делать просто лыжню, а создание инфраструктуры требует времени. Вот в следующем году у нас будут уже хорошо оборудованные трассы, движение по которым станет всепогодным. Появятся прокат лыж, кафе, где после катания можно будет попить горячего чая.

Да, мест, где можно нормально перекусить, в "Лужниках" пока маловато.



Александр Пронин: Во время подготовки к чемпионату мира по футболу мы построили несколько сервисных центров с кафе. К лету на территории "Лужников" будет уже 15 точек питания. А когда введем в эксплуатацию новые объекты - Дворец водных видов спорта, Международный центр самбо и Центр бокса, Дворец художественной гимнастики, то в каждом из них обязательно будут кафе и рестораны. Посетители голодными не останутся.

Пятиэтажный теннисный центр с 14 круглогодичными крытыми и 7 открытыми кортами, который будет введен уже в будущем году, станет одним из крупнейших в Европе. Фото: mos.ru

"Лужники" всегда славились массовыми спортивными праздниками…



Александр Пронин: Да, в течение года у нас проходит много самых разных мероприятий. Например, за время новогодних праздников, которые мы провели при поддержке Москомспорта, в "Лужниках" побывало около 500 000 человек. Летом большой популярностью у жителей столицы и гостей города пользуются гастрономический праздник, фестиваль музыки и активного образа жизни "Ласточка" и многие другие события.

Заплыв к Дню города

Александр Николаевич, сейчас на территории "Лужников" строится еще несколько интересных объектов. Когда москвичи их увидят? Что интересного их появление добавит в жизнь горожан?



Александр Пронин: В сентябре планируем открыть Дворец водных видов спорта, аналогов которому нет не только в Москве, но и во всей России. Он рассчитан как на профессиональных спортсменов, так и на всех любителей, которые смогут заниматься плаванием в50-метровом бассейне с 10 олимпийскими дорожками, в двух 25-метровых бассейнах с 6 дорожками. На площади дворца, а это более 50 тысяч квадратных метров, разместится целый комплекс водных развлечений для всей семьи. Перед тем как начать строить этот объект, мы объездили все лучшие аквапарки мира - в Германии, Эмиратах, Корее… Оборудование заказали в Канаде, потому что там оно лучшее.

И что же в этом аквапарке будет необычного?



Александр Пронин: Например, аттракцион "вертикальная труба". Входите, под вами открывается пол, и вас уносит потоком воды. Это, конечно, для экстремалов. Но можно и спокойно покататься на морской волне или поплавать в так называемой ленивой реке.

Одна из главных особенностей этого дворца, который ежедневно смогут посещать до 10 тысяч человек, в том, что он предназначен для занятий самыми разными видами спорта.

В мае с обзорной площадки под самой крышей "Лужников" можно будет спуститься с 30-метровой высоты вниз по стальному канату со скоростью около 40 км\час

Здесь есть и просторные тренировочные залы, и центр бокса, и фитнес-залы, и центр детского спорта, и залы для занятий художественной гимнастикой, и спа-зона. Все объекты сооружены на высочайшем техническом уровне. При этом архитекторы - это было обязательным условием, сохранили исторический облик знаменитого бассейна. Расположен дворец всего в двух минутах ходьбы от станции метро "Воробьевы горы". Уверен, москвичи быстро его полюбят.

А когда откроется теннисный клуб?



Александр Пронин: Его ввод запланирован на второй квартал 2020 года. Пятиэтажный центр с 14 круглогодичными крытыми и 7 открытыми кортами станет одним из крупнейших в Европе. Он тоже будет многопрофильным. На его этажах оборудуются площадки для бадминтона, сквоша, паддл-тенниса, пляжного тенниса. Большие пространства отведены под фитнес-залы. Свою площадку в центре, несколько кортов, получит и старейшая детская школа тенниса сестер Гранатуровых, которая по-прежнему считается одной из лучших.

Строится и ледовый комплекс "Кристалл". Зачем? У вас же уже есть всесезонный лед на Малой спортивной арене…



Александр Пронин: Верно. Но технологии развиваются, и ледогенераторы стали совсем другими. Наш, говорят специалисты, музейная вещь - таких в мире уже нет. Но главная проблема в том, что необходим еще один большой каток. Телефон просто разрывается от просьб арендовать лед . Наш каток, который впервые - после длительного перерыва - заработал в этом году, занят до глубокой ночи. Ледовый комплекс разрешит ситуацию. Гости "Лужников" получат два полноформатных поля, бассейн и несколько многофункциональных залов. Под одной крышей можно будет и покататься на коньках, и позаниматься на тренажерах, и поплавать.

И когда это случится?



Александр Пронин: В 2020 году.

Значит, не обновленным у вас остается только универсальный спортзал "Дружба", построенный за год до Олимпиады-80…



Александр Пронин: Капитальный ремонт там уже идет, к концу года работы будут завершены. Это будет современный зал, где можно организовывать и соревнования, и концерты в соответствии с самыми современными требованиями.

10 миллионов посетителей в год

Возможности "Лужников" расширяются. Как это скажется на их посещаемости? Вы считали?



Александр Пронин: Безусловно. До чемпионата мира по футболу за год спорткомплекс посещали примерно 5 миллионов человек. Чемпионат несколько уменьшил число посетителей, так как ряд спортивных объектов и площадок в целях безопасности пришлось закрыть. Но будущий Дворец водных видов спорта добавит нам в среднем 2 миллиона человек в год. И конечно, москвичей привлекут праздничные мероприятия, концерты, фестивали. В итоге это почти 10 миллионов посетителей в год.

"Лужники" когда-нибудь станут приносить прибыль городу? Ставите перед собой такую цель?



Александр Пронин: В соответствии с нашим бизнес-планом мы рассчитываем, что прибыльными "Лужники" станут к 2022 году, когда вступят в строй Дворец водных видов спорта, теннисный клуб и другие объекты.

Все услуги в "Лужниках" тогда станут платными?



Александр Пронин: У нас предусмотрены специальные условия для занимающихся на спортивных объектах, например, действуют льготные тарифы в определенные часы для пенсионеров в аквакомплексе. Бесплатными останутся вход, вся инфраструктура на открытом воздухе - беговая дорожка, площадки work-out, уличные концерты во время многих праздников и фестивалей. То, что сделано на деньги города.

Справка "РГ"



Стадион "Лужники" открылся в 1956 году. В 1980-м стал главной ареной проведения в Москве летних Олимпийских игр, после которых его облик превратился в одну из визитных карточек Москвы. В 1992 году спорткомплекс приватизировали, а вскоре большую часть территории заняла одна из крупнейших в стране барахолок. Она работала до 2011 года, пока новый мэр Москвы Сергей Собянин не закрыл рынок. А затем и принял решение о выкупе акций "Лужников", чтобы вернуть их в собственность Москвы.



Готовясь к ЧМ-2018, правительство Москвы во время реконструкции сохранило исторический облик олимпийского спорткомплекса, хотя снести и построить на его месте новый, чтобы выполнить все требования ФИФА, было бы проще и дешевле. И теперь это снова одно из лучших мест в российской столице, любимых москвичами и гостями города.