Автомобилистов в Москве попросили быть заботливее на дорогах

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал горожан проявлять заботу и внимательность на дорогах. Сообщение появилось на странице организации в Twitter.

К автомобилистам специалисты центра обратились из-за предстоящего ухудшения погоды. "В Москве похолодало, к вечеру температура может опуститься до -11 градусов, - обратились к жителям столицы в ЦОДД. - Будьте осторожны, внимательны и заботливы на дороге. Водители, держитесь подальше от других машин, пешеходы - поближе друг к другу".

По прогнозам синоптиков, к вечеру в столичном регионе похолодает. На дорогах может образоваться гололедица.