Два человека погибли в тройном ДТП под Ивановом

Два человека погибли и четверо получили травмы в тройном ДТП в Ивановской области. Об этом сообщает региональное УМВД.

Столкновение трех автомобилей произошло утром 5 февраля близ деревни Малинки в Ивановском районе на трассе "Иваново - Родники".

- По предварительной информации, водитель на автомобиле ВАЗ-21099 следовал со стороны города Родники, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti и Mitsubishi Carisma, - сообщили в УМВД.

В результате автокатастрофы двое пассажиров отечественного авто - мужчина и женщина, - скончались на месте, а водитель госпитализирован. В больницу также доставили водителя и двух пассажиров из автомобиля Chevrolet. Люди, ехавшие в Mitsubishi, не пострадали.

Сейчас на месте аварии работают оперативники. Они устанавливают обстоятельства ДТП.

Незадолго до ДТП власти ряда регионов ЦФО размещали предупреждения о резком ухудшении погодных условий: возможных метелях, появлении гололеда и об ухудшении видимости на дорогах.