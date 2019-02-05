Начало года жителям некоторых черноземных областей запомнится не только ростом платы за вывоз твердых коммунальных отходов, но и обилием мусора на контейнерных площадках. Шероховатости системы вывоза ТКО возникли даже там, где их не ждали. Вместе с реформированием коммунальной отрасли чиновники решили привить культуру обращения с отходами: предложили гражданам сортировать мусор уже в квартире. Пока назвать эту попытку удачной нельзя.

Елецкий коллапс

Первыми тревогу забили в Липецкой области. Город Елец в новогодние праздники оказался в мусорных завалах. Выигравший конкурс на обслуживание этой части региона оператор располагается в Тамбове. Ближайший от Ельца полигон для захоронения ТКО закрыли. В результате отходы пришлось вывозить не за 15 километров от города, а за 75. Мусоровозы попросту не успевали объехать весь город, в итоге свалки появились буквально везде.

Примечательно, что сотрудничать с региональным оператором отказались фирмы-субподрядчики, прекратив работу в самое сложное время - новогодние праздники, когда объем мусора во дворах увеличивается по объективным причинам: большинство людей проводит это время дома. И хотя в компании-регоператоре пообещали привести город в порядок в кратчайшие сроки, ликвидировать мусорный коллапс оказалось нелегко. Пришлось договариваться с новыми перевозчиками, тем, в свою очередь, потребовалось выстраивать новые логистические схемы, чтобы успевать обслуживать город.

Все это стало поводом для серьезного разговора со всеми организаторами системы обращения с ТКО в области. Врио главы региона Игорь Артамонов отметил, что власти могут расторгнуть отношения с операторами, которые не справляются со своими обязанностями.

- Один из них был близок к этому, - подчеркнул Игорь Артамонов.

В Ельце навести порядок удалось. Между тем в других регионах получившие новые платежные квитанции жители стали пристальнее следить за тем, как работает новая система, ведь теперь она обходится им существенно дороже.

"Мусорят не метры"

Изменения в начислениях за вывоз и захоронение ТКО оказались выгодны лишь тому, кто живет один в квартире большой площади. Теперь за эту услугу в каждой области платят меньше. Однако большинству подушевой расчет не нравится. Так, если раньше четверо жильцов малогабаритной "двушки" в Белгородской области платили за эту услугу около 200 рублей в месяц, то теперь вынуждены тратить вдвое большую сумму.

- Такая система начисления - из расчета количества жильцов - существовала в области и раньше, - напомнил заместитель начальника департамента ЖКХ Белгородской области Сергей Некипелов. - А когда мы перешли на начисления с квадратного метра, многие стали возмущаться: живут, к примеру, в одной квартире два человека, а рядом в такой же - четыре. А платят одинаково, хотя из второй квартиры, по понятным причинам, мусора выносят больше. Так что мы придерживаемся такого мнения: мусорят не метры, а люди.

Три рубля за килограмм макулатуры - слабый стимул для ее сортировки

Руководитель белгородской компании-регоператора "Центр экологической безопасности" Леонид Белоковаленко также считает этот принцип справедливым. Тем временем уже посыпались жалобы на неправильные данные в платежных документах.

- Мы знаем о сбоях в начислениях, - подчеркивает Леонид Белоковаленко. - Система еще не отлажена. Нам могут сообщить об ошибках как те, кому пришли квитанции с неоправданно большой суммой, так и те, кому вообще не начислили плату за услугу. Хочу извиниться за это перед белгородцами. Дайте время - мы все исправим.

В Белгородской области регоператор один, и это несколько упрощает дело. А в соседней Курской, где таковых два, жильцы стали сравнивать стоимость одной и той же услуги. Получилось, что половина жителей области переплачивают - из-за более высоких нормативов накопления отходов. Чиновникам обладминистрации пришлось отреагировать на жалобы граждан.

- Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области установил новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов, в соответствии с которыми региональные операторы должны начислять плату. И мы силами госжилинспекции проконтролировали, как выполняется этот приказ в январе, - пояснил заместитель главы региона Алексей Смирнов. - Проверка показала, что региональный оператор "Экопол" такие начисления сделал, и платежи населения в январе существенно снизятся. Примерно на 30-50 процентов - в зависимости от того, многоквартирные это дома или частный сектор. Может быть, не в полном объеме, потому что норматив начал действовать с середины месяца. Поэтому в тех платежных документах, которые жильцы получат в феврале за январь, снижение будет еще больше, потому что в расчет будет браться полный месяц. Что касается второго регионального оператора - "Спецавтобаза по уборке города Курска", то там такого снижения не произошло. Компания не применила новый норматив при расчете платежных документов. Это нарушение, поэтому жилищная инспекция выдала соответствующее предписание.

Стало известно, что нарушивший нормы расчета регоператор уже пересчитал плату за январь. Исполняющий обязанности начальника Госжилинспекции Курской области Семен Орехов отметил, что компания успела сделать это в установленные законом сроки. В результате стоимость услуги в Курске снизилась на 29,1 процента для жильцов многоквартирных домов и на 47 процентов - для частного сектора. Теперь все будут платить одинаково.

Заплатят за ботву

Нормативы беспокоят и жителей Липецкой области. В региональном управлении ЖКХ объявили об увеличении ключевого показателя для определения стоимости услуги до 2,7 метра кубических с человека в год. Там отметили, что объем коммунальных отходов в частном секторе оказался больше, чем в многоквартирных домах: люди выбрасывают в контейнеры ботву, навоз с приусадебного участка и другие отходы. Поэтому пусть и платят больше.

Примечательно, что снизить нормы накопления для частного сектора раньше планировали в Белгородской области. За полгода до старта "мусорной реформы" здесь объявили о сортировке отходов и снижении платы для тех домохозяйств, где занимаются компостированием. Сотрудники поселковых администраций даже фотографировали компостные площадки, обходя усадьбу за усадьбой и обещая, что начисления у бережливых хозяев будут меньше. Первые квитанции показали - ничего подобного.

- Просто иметь компостную площадку - мало, - поясняет Сергей Некипелов. - Нужно, чтобы вся улица перешла на сортировку отходов: процентов 70 жителей должны проголосовать и заявить об этом в органы местного самоуправления.

По словам чиновников, у белгородцев есть два варианта. Первый - оставить все как есть и спокойно платить по квитанции. Второй интереснее. Компостная площадка для частного сектора позволит сэкономить: если все владельцы усадеб объединятся и докажут, что производят меньше отходов, то норматив им снизят. То же самое обещают и жильцам многоквартирных домов, которые на общем собрании решили сортировать отходы на "мокрые" - остатки пищи и все, что может быстро перегнить, и "сухие" - пластик, бумагу, металл и прочее - то, что потенциально пригодно для переработки.

- В области около 380 многоквартирных домов приняли решение о том, что будут сортировать мусор, - сообщил Некипелов. - Сейчас там заваривают мусоропроводы, создают площадки для накопления таких отходов, помечают контейнеры. В принципе, ничего сложного в этом нет.

Параллельно в регионе создают сеть пунктов приема вторсырья. Два уже открыты в областном центре, еще три - в районных. Пока принимают только бумагу, но в будущем ассортимент расширят. Чиновники уверены, что белгородцам будет выгодно сдавать отходы. На сумме в квитанции за ЖКУ это не отразится, но теми деньгами, что люди выручат за макулатуру или металлолом, можно будет расплатиться с регоператором.

Сергей Некипелов отмечает, что реформа обращения с отходами, несмотря на все шероховатости, позволила выйти на рынок новым игрокам - например, компаниям по приему вторсырья - и в то же время сохранить работу для компаний-перевозчиков отходов. В регионе собираются создать кластер для переработки и утилизации отходов, чтобы со временем на полигоны ТКО попадал только биоразлагаемый мусор.

Однако пока непонятно, сколько смогут сэкономить сторонники раздельного сбора мусора. Три рубля за килограмм макулатуры - слабый стимул для ее сортировки, а компостная площадка на участках подходит больше для накопления удобрений, чем для экономии на плате за ТКО.