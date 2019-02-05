Кострому разорили последствия мощного снегопада

Новости

Стала известна доля малого и среднего бизнеса в экономике РФ 15:13
В Калининграде пять школ закрыли из-за гриппа 15:10
Депутаты призвали ввести льготы за раздельный сбор отходов 15:00
Телеведущей Ивлеевой запретили въезд на Украину 14:51
Водитель разбившейся под Владимиром маршрутки возил людей незаконно 14:48
Форум "Деловой России" пройдет в Московском международном доме музыки 14:47
Петербуржец воскрес по решению суда 14:45
Российский спортивный комментатор озвучит фильм Кэмерона и Родригеса 14:45
Toyota выпустит Land Cruiser 300 14:38
В Калининграде полицейские организовали канал незаконной миграции 14:32
На Кубани в коровнике нашли 47 мигрантов-нелегалов 14:29
В Петербурге глыба льда травмировала двухлетнего ребенка 14:27
Школы Воронежа уйдут на карантин из-за гриппа 14:25
В Сочи мужчина с ножом напал на сотрудника банка 14:24
В Сомали боевики устроили крупный теракт 14:23
Выставка масштабных исторических полотен открылась в Краснодаре 14:22
Видео: Застрявшие в пробке канадцы решили сыграть в хоккей 14:21
Москву атаковали "электронные" террористы 13:47
Красноярским осужденным выдадут модную одежду при освобождении 13:46
На Урале от неустановленного вируса скончался ребенок 13:37
В Ленобласти на ходу загорелся пассажирский автобус 13:27
В московском метро не будет вводиться зональная оплата проезда 13:25
В Петербурге передано в суд дело фальшивомонетчиков 13:22
На Кубани жену "каннибала" признали виновной в подстрекательстве 13:21
Вышел трейлер третьего сезона "Рассказа служанки" 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 14:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кострому разорили последствия мощного снегопада

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Коммунальные службы Костромы не могут справиться с последствиями снегопада: невзирая на усилия коммунальщиков городские дворы остаются непроходимыми, выделенных на уборку денег не хватает.

Жители Костромы с трудом переживают последствия сильных метелей, обрушившихся на город в конце января и начале февраля.

Как сообщает ОТР, каждый день на улицы выезжают более сотни грейдеров и тракторов, но они убирают снег в основном с проезжей части, а на тротуарах и во дворах остаются сугробы. Дворники также не справляются с возросшим объемом работы.

Фото: Мэрия города Ярославля
В Ярославле после снегопада обеспечили бесперебойную работу транспорта

По данным мэрии, с начала зимнего сезона только подрядные организации вывезли 110 тысяч кубометров снега. Это обошлось бюджету города в 18 миллионов рублей. Но выделенных денег оказалось недостаточно.

- На качество и своевременность расчистки негативное влияние оказывают непрекращающиеся осадки. За последние десять дней снег шел ежедневно. Очистку подъездов к школам, детским садам, больницам от снега приходилось выполнять неоднократно. В ближайшее время будет объявлен новый аукцион на вывоз еще 90 тысяч кубометров снега. Затраты составят порядка 17 миллионов рублей, - пояснили в горадминистрации.

Помимо городской дорожной техники на расчистке улиц работают машины управляющих компаний, МУП "Костромагорводоканал", "Центра гражданской защиты". За ними закрепили расчистку от снега подъездов к социальным объектам, которые находятся поблизости. В ГИБДД признали ситуацию "сложной" - в первую очередь, из-за гигантских снежных валов, скопившихся на пешеходных переходах.

- В настоящее время администрацией города и управляющими компаниями задействована практически вся имеющая в городе техника, которую можно привлечь на вывоз снега с улиц и расчистку дворов, - пояснил начальник управления благоустройства и дорожной деятельности Евгений Колобов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопады в Костроме продолжатся.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома Перезимовать РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутаты призвали ввести льготы за раздельный сбор отходов
МИД России прогнозирует усиление давления на российские СМИ
Владимир Путин начал работу над Посланием
В московском метро не будет вводиться зональная оплата проезда
В Совфеде оценили идею разместить ракеты США на Курилах