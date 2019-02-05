Кострому разорили последствия мощного снегопада

Коммунальные службы Костромы не могут справиться с последствиями снегопада: невзирая на усилия коммунальщиков городские дворы остаются непроходимыми, выделенных на уборку денег не хватает.

Жители Костромы с трудом переживают последствия сильных метелей, обрушившихся на город в конце января и начале февраля.

Как сообщает ОТР, каждый день на улицы выезжают более сотни грейдеров и тракторов, но они убирают снег в основном с проезжей части, а на тротуарах и во дворах остаются сугробы. Дворники также не справляются с возросшим объемом работы.

По данным мэрии, с начала зимнего сезона только подрядные организации вывезли 110 тысяч кубометров снега. Это обошлось бюджету города в 18 миллионов рублей. Но выделенных денег оказалось недостаточно.

- На качество и своевременность расчистки негативное влияние оказывают непрекращающиеся осадки. За последние десять дней снег шел ежедневно. Очистку подъездов к школам, детским садам, больницам от снега приходилось выполнять неоднократно. В ближайшее время будет объявлен новый аукцион на вывоз еще 90 тысяч кубометров снега. Затраты составят порядка 17 миллионов рублей, - пояснили в горадминистрации.

Помимо городской дорожной техники на расчистке улиц работают машины управляющих компаний, МУП "Костромагорводоканал", "Центра гражданской защиты". За ними закрепили расчистку от снега подъездов к социальным объектам, которые находятся поблизости. В ГИБДД признали ситуацию "сложной" - в первую очередь, из-за гигантских снежных валов, скопившихся на пешеходных переходах.

- В настоящее время администрацией города и управляющими компаниями задействована практически вся имеющая в городе техника, которую можно привлечь на вывоз снега с улиц и расчистку дворов, - пояснил начальник управления благоустройства и дорожной деятельности Евгений Колобов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопады в Костроме продолжатся.