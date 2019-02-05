Курсирующие по Московским центральным диаметрам поезда оснастят Wi-Fi

Поезда, которые пойдут по Московским центральным диаметрам (МЦД), оснастят бесплатным Wi-Fi. Об этом рассказал представитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

По его словам, в вагонах также появятся информационные табло и экраны, а на платформах - стойки SOS и электронное расписание.

Напомним, первые два диаметра - Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск - запустят в конце 2019 - начале 2020 гг. Поезда будут ездить по графику метро - с 5.30 до 1.00.