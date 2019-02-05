Москву атаковали "электронные" террористы

В Москве и Подмосковье отмечается массированная атака "телефонных террористов". По последним данным, после сообщений о бомбах эвакуированы около 50 общественных мест: торговые центры, управы районов, школы. Строго говоря, атака даже не телефонная, а электронная - угрозы взрыва поступают по e-mail.

По данным ТАСС, во многих "заминированных" зданиях идет эвакуация. В числе объектов, попавших под атаку, оказались ТЦ "Интер-Север" и "Водный", несколько больниц и даже Дом правительства Московской области. Во многих случаях сообщения поступают по электронной почте, причем IP-адреса отправителей указывают, что письма отправляются из Украины.

Так, например, произошло в школе № 1948. Как рассказала "РГ" одна из очевидцев Нина Важнова, родителей учеников и дошкольников из рядом расположенного детсада оповестили обо всем в общем чате. Рекомендовалось как можно скорее забрать детей домой. Эвакуация там уже завершилась.

Отметим, что это далеко не первая атака "телефонных" террористов в Москве. Полицейские и кинологи вынуждены выезжать по всем адресам, чтобы проверить сообщения. Еще ни разу информация от анонимов не подтверждалась.