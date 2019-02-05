Наркодилеры пытались провести 15 кг амфетамина на угнанном авто

Стандартная проверка столичными сотрудниками ГИБДД автомобиля, в котором находилось два человека, дала неожиданный результат. В машине нашли большое количество наркотиков. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

- Автомобиль для проверки остановили на улице Свободы на северо-западе Москвы. Сразу выяснилось, что машина находится в розыске. Кроме того, водитель очень нервничал. Когда полицейский спросил его о наличии запрещенных веществ, тот сразу ответил, что в машине находятся наркотики, которые он должен спрятать в различных тайниках на территории Москвы, - рассказала Волк.

Полицейские вызвали сотрудников кинологической службы со служебной собакой и следственно-оперативную группу. С помощью собаки они обнаружили в машине тайники в багажнике и под сиденьями. Экспертиза показала, что изъятое является наркотиком амфетамином весом 15 килограммов.

Подозреваемых 1987 и 1988 годов рождения задержали. В настоящее время они арестованы. Уголовное дело возбуждено по тяжелой статье УК, по которой подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Или пожизненное заключение.

Одновременно с этим стало известно, что следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО Москвы окончено производство уголовного дела о сбыте на территории Москвы, Зеленограда, Тверской области и покушении на сбыт наркотического средства - спайс. В уголовном деле фигурирует 8 членов наркобанды. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Юрий Титов.

Всех задержанных арестовали. В момент задержания у них конфисковали свыше 3 килограммов различных наркотиков.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере. Криминальной восьмерке грозит лет 20 провести за решеткой.