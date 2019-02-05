Новости

Москву атаковали "электронные" террористы 13:47
Красноярским осужденным выдадут модную одежду при освобождении 13:46
На Урале от неустановленного вируса скончался ребенок 13:37
В Ленобласти на ходу загорелся пассажирский автобус 13:27
В московском метро не будет вводиться зональная оплата проезда 13:25
В Петербурге передано в суд дело фальшивомонетчиков 13:22
На Кубани жену "каннибала" признали виновной в подстрекательстве 13:21
Вышел трейлер третьего сезона "Рассказа служанки" 13:20
Каждый третий подросток сталкивался с АУЕ-сообществами в соцсетях 13:17
Спецслужбы Киргизии проверят информацию о бомбе в аэропорту "Манас" 13:14
Два человека погибли в тройном ДТП под Ивановом 13:13
В Подмосковье женщину убила ледяная глыба 13:10
В Красноярске заключенных вывели убирать снег в 36-градусный мороз 12:58
В Томске задержан глава департамента лесного хозяйства 12:56
Наркодилеры пытались провести 15 кг амфетамина на угнанном авто 12:50
Россия и Беларусь пересмотрят запреты на поставки продуктов 12:45
Вышел брутальный трейлер российской черной комедии "Папа, сдохни" 12:45
Косачев назвал невыполнимыми требования к РФ в ПАСЕ 12:35
Путин проведет "двусторонки" в Сочи с Эрдоганом и Рухани 12:28
Боекомплект РСЗО "Град" увеличат вдвое 12:28
Автомобилистов в Москве попросили быть заботливее на дорогах 12:25
В Подмосковье расстреляли 12-летнего мальчика 12:21
В Ярославле возбуждено дело из-за падения льда на женщину 12:20
В Петербурге создали прототип подводного робота для изучения морей 12:20
Минфин снизит покупки иностранной валюты 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Наркодилеры пытались провести 15 кг амфетамина на угнанном авто

Текст: Владимир Богданов

Стандартная проверка столичными сотрудниками ГИБДД автомобиля, в котором находилось два человека, дала неожиданный результат. В машине нашли большое количество наркотиков. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

- Автомобиль для проверки остановили на улице Свободы на северо-западе Москвы. Сразу выяснилось, что машина находится в розыске. Кроме того, водитель очень нервничал. Когда полицейский спросил его о наличии запрещенных веществ, тот сразу ответил, что в машине находятся наркотики, которые он должен спрятать в различных тайниках на территории Москвы, - рассказала Волк.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
Видео: Лабораторию по производству наркотиков закрыли в Подмосковье

Полицейские вызвали сотрудников кинологической службы со служебной собакой и следственно-оперативную группу. С помощью собаки они обнаружили в машине тайники в багажнике и под сиденьями. Экспертиза показала, что изъятое является наркотиком амфетамином весом 15 килограммов.

Подозреваемых 1987 и 1988 годов рождения задержали. В настоящее время они арестованы. Уголовное дело возбуждено по тяжелой статье УК, по которой подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Или пожизненное заключение.

Одновременно с этим стало известно, что следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО Москвы окончено производство уголовного дела о сбыте на территории Москвы, Зеленограда, Тверской области и покушении на сбыт наркотического средства - спайс. В уголовном деле фигурирует 8 членов наркобанды. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Юрий Титов.

Всех задержанных арестовали. В момент задержания у них конфисковали свыше 3 килограммов различных наркотиков.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере. Криминальной восьмерке грозит лет 20 провести за решеткой.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Борьба с наркотиками
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москву атаковали "электронные" террористы
Владимир Путин начал работу над Посланием
В Госдуме предложили давать отцам отпуск при рождении ребенка
В Совфеде оценили идею разместить ракеты США на Курилах
Роструд напомнил россиянам о сокращенном рабочем дне 22 февраля