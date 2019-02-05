Названа средняя зарплата москвичей

Новости

Путин проведет "двусторонки" в Сочи с Эрдоганом и Рухани 12:28
Боекомплект РСЗО "Град" увеличат вдвое 12:28
Автомобилистов в Москве попросили быть заботливее на дорогах 12:25
В Подмосковье расстреляли 12-летнего мальчика 12:21
В Ярославле возбуждено дело из-за падения льда на женщину 12:20
В Петербурге создали прототип подводного робота для изучения морей 12:20
Минфин снизит покупки иностранной валюты 12:12
В Волгограде 15 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании 12:10
Kia покажет новый компактный кроссовер в апреле 12:00
На трассе М-4 "Дон" ограничено движение из-за сильного тумана 11:56
Полуфиналисты конкурса "Здоровое общество" получат гранты 11:54
На Ставрополье испытали новые армейские вертолеты 11:52
В Екатеринбурге насмерть замерз мужчина 11:51
Мосгорсуд 11 февраля проверит законность ареста Рауля Арашукова 11:50
Военным передали модернизированный Ту-160 11:47
Лавров: Япония должна признать суверенитет России над Курилами 11:40
Скончался полицейский, раненный при нападении в Нальчике 11:39
В Госдуме предложили давать отцам отпуск при рождении ребенка 11:27
Новые доки для ремонта подлодок построят на Дальнем Востоке 11:25
В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой 11:23
В Кузбассе отец держал на цепи 11-летнего школьника 11:23
Лукашенко провел совещание с экономическим блоком страны 11:22
Над Екатеринбургом взошли "три солнца" 11:21
В Абхазии составили рейтинг будущих лидеров страны 11:21
"Джон Сноу" заспойлерил "одичалой" жене финал "Игры престолов" 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 10:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названа средняя зарплата москвичей

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Средняя зарплата в Москве в 2018 году составила 80 881 руб. в месяц, что на 11,7% больше, чем в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата за январь-ноябрь прошлого года.

Названы самые высокие зарплаты февраля

Особенно заметно росли зарплаты в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг - на 27,7 процента до 83 599 руб. На 22,2% выросла средняя зарплата в сфере образования и составила 86 144 руб. Зарплаты работников в области информации и связи также выросли на 21,7% и достигли среднего значения в 118 903 руб.

Ранее эксперты Авито проанализировали рынок труда Москвы и выяснили, что среди 23 крупных городов российская столица заняла первое место по размеру средней зарплаты. Самыми востребованными, по мнению аналитиков, остались профессии в таких сферах, как продажи, транспорт, туризм, рестораны, строительство.

Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин начал работу над Посланием
В Госдуме предложили давать отцам отпуск при рождении ребенка
В Совфеде оценили идею разместить ракеты США на Курилах
Роструд напомнил россиянам о сокращенном рабочем дне 22 февраля
Мадуро предсказал будущее Гуайдо