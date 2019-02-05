Названа средняя зарплата москвичей

Средняя зарплата в Москве в 2018 году составила 80 881 руб. в месяц, что на 11,7% больше, чем в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата за январь-ноябрь прошлого года.

Особенно заметно росли зарплаты в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг - на 27,7 процента до 83 599 руб. На 22,2% выросла средняя зарплата в сфере образования и составила 86 144 руб. Зарплаты работников в области информации и связи также выросли на 21,7% и достигли среднего значения в 118 903 руб.

Ранее эксперты Авито проанализировали рынок труда Москвы и выяснили, что среди 23 крупных городов российская столица заняла первое место по размеру средней зарплаты. Самыми востребованными, по мнению аналитиков, остались профессии в таких сферах, как продажи, транспорт, туризм, рестораны, строительство.