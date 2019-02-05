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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Посчитают заново

По делу "Седьмой студии" проведут новую финэкспертизу
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 25(7783)
Мещанский районный суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу по делу, главным фигурантом в котором является известный театральный режиссер Кирилл Серебренников. Его, напомним, вместе с еще несколькими фигурантами обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на культурный проект "Платформа". На реализацию этого проекта деньги из госбюджета получила созданная Серебренниковым автономная некоммерческая организация "Седьмая студия".

Во вторник судья поручила назначить новую экспертизу деятельности "Седьмой студии" за 2011-2014 годы. Суд дал сторонам процесса время в письменном виде предоставить документы для исследования, вопросы, которые они хотели бы задать экспертам, и предложить учреждения и экспертов для проведения экспертизы.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
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Как пояснила адвокат Ирина Поверинова, суд решил назначить новую экспертизу по своей инициативе. "Экспертиза нужна, чтобы посчитать, сколько стоили все те мероприятия, которые проводила "Седьмая студия", чтобы посчитали специалисты, а не следователи, которые говорят, что этого не было, того не было и вообще сцена пустая была", - цитирует "Интерфакс" защитницу.

Следующее заседание суда по этому резонансному делу состоится 12 февраля.

Напомним, по версии следствия, в период с 2011 по 2014 год режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты похитили более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета "Седьмой студии".

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Мещанский суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дело режиссера Кирилла Серебренникова
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