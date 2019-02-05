Путин обещал помочь с детской больницей в Подмосковье

"Спасибо" из Дубны, письмо от Mercedes и просьбу по детской больнице получил президент на встрече с губернатором Подмосковья.

"Владимир Владимирович, разрешите доложить об итогах года, об экономике, инвестициях, о выполнении указов", - сказал Андрей Воробьев. "Хорошо. Как с точки зрения привлечения инвестиций - понятно, мы с вами много раз об этом говорили, одно из генеральных направлений для того, чтобы обеспечить наши планы развития. Что в этом смысле происходит в области? Потому что область привлекательная. И инвестиционно, безусловно, привлекательная. И во что это выливается?" - спросил глава государства.

"Стараемся максимально. И с отечественными инвесторами работаем, и с зарубежными, - ответил губернатор Подмосковья. - В этом году в основной капитал инвестировано 817 миллиардов рублей, иностранных инвестиций - порядка миллиарда долларов. Мы создали экономические зоны, спасибо за поддержку, и индустриальные парки в каждом муниципалитете". Область дает компенсации на инфраструктуру - в частности, средним предприятиям по молочной или сырной индустрии.

"Поэтому рост есть, порядка 15 процентов. Это очень радует. Я очень надеюсь, что в 2019 году мы тоже будем активно работать для того, чтобы создавать рабочие места. Запрос на рабочие места огромен, и вы ставите задачу для того, чтобы мы рушили все барьеры, и наша задача - это делать", - сказал Воробьев.

"Я получил письмо на ваше имя от Daimler - Mercedes. Вы в свое время поддержали этот проект, и наши немецкие коллеги очень быстро построили завод в Солнечногорском районе в одном из индустриальных парков, в апреле хотят его открыть. Конечно, такое событие - хотелось бы, чтобы вы присутствовали на нем", - пригласил губернатор Подмосковья.

"Это первый завод Mercedes у нас будет?" - уточнил глава государства. "Это первый завод в Восточной Европе. Он мощностью порядка 40 тысяч машин, четыре модели они будут выпускать", - сообщил глава региона. "И, самое главное, Mercedes очень активно начал работать с нашими колледжами", - добавил он.

"Вообще неплохой проект есть - создание таких образовательных кластеров, не связанных с этим проектом", - также заметил Путин. "В продолжение проекта "Сириус", который успешно в Сочи работает, мы хотели бы создать тоже два таких центра, подобных "Сириусу", куда ребята будут приезжать и из Подмосковья, и из других регионов", - рассказал Воробьев. Первый - Физтех-лицей в Долгопрудном. Второй - гимназия Примакова.

Губернатор передал и слова благодарности из Дубны: в наукограде просили мост, и вот в конце прошлого года он был сдан. "У вас есть еще планы строительства детской многопрофильной больницы", - заметил президент. "Это в рамках национальных проектов. Детской больницы не было, как раньше не было перинатальных центров", - заметил собеседник. "У вас детская больница-то есть", - сказал на это Путин. "Есть, но выделенная, специализированная детская больница у нас только будет строиться - по национальному проекту, в Красногорске. И еще одну больницу мы хотим построить на востоке. А по вашему проекту мы построили перинатальные центры, которые включают в себя, естественно, педиатрию и детскую помощь, но их недостаточно. Поэтому перинатальные центры работают, их пять в Московской области. И вот теперь нужно будет двигаться дальше", - уточнил докладчик.

"И по онкологическому корпусу в рамках нацпроекта "Здравоохранение" мы тоже получили поддержку, очень важную. Это большой комплекс, который позволит проходить диспансеризацию, диагностику на самых ранних стадиях", - продолжил Воробьев. "То есть вы включены в нацпроект и средства там выделены?" - спросил президент. Получив утвердительный ответ, поинтересовался сколько. "Это будет порядка 10 миллиардов рублей на новый корпус, оснащенный всем необходимым оборудованием. Но оборудование, вы прекрасно знаете, стоит приличных денег", - последовал ответ.

Еще глава региона попросил поддержать проект по больнице в Балашихе - нужен детский стационар. "Так вот он же есть здесь?" - глянул презентацию Путин. "Его не хватает, одного не хватает. Область растет", - пояснил собеседник. "Понятно. Но у вас на этот объект в Балашихе - он нужный объект, согласен, - насколько мне известно, проектно-сметной документации нет пока", - прокомментировал глава государства. "Мы действительно ведем проектирование, нам деньги не нужны в 2019 году, Владимир Владимирович, они нужны чуть позже. Потому что если нет решения по ресурсам, проектировать тоже не совсем целесообразно. Поэтому наша задача - сначала понять, насколько реально быть включенными в нацпроект "Здравоохранение", и мы спроектируем до конца года", - заметил Воробьев.

"Я думаю, что в нацпроекте "Здравоохранение" уже все деньги расписаны, включая вашу больницу", - сказал Путин. "Наша больница вошла", - подтвердил губернатор. "Да. А это нужно делать, может быть, за рамками нацпроекта, но ПСД все равно нужно делать прямо сейчас. Но это будет тогда с 2021 года", - решил президент. "Нас это вполне устраивает, мы подготовимся", - заверил собеседник.