Рязанец продал муниципальный коллектор и газопровод

В Рязани будут судить предпринимателя за махинации с недвижимостью. Обвинительное заключение по трем фактам мошенничества утверждено прокурором и дело передано в суд, сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

42-летний предприниматель из Рязани обвиняется в том, что зарегистрировал право собственности по подложным документам на коллектор и два участка газопровода длиной по 500 метров. По предоставленным в регистрирующий орган сведениям эти объекты якобы находились на арендованном предпринимателем земельном участке. Реально же они находятся совсем в другом месте.

Тем не менее, как выяснили следователи следственной части СУ МВД по Рязанской области, этот человек получил свидетельства о праве собственности на муниципальное имущество. И тут же через подставных лиц продал эту недвижимость.

- В результате этих противоправных действий администрации Рязани коммерческой организации и ТСЖ причинен имущественный вред на сумму 6,5 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленника нашли, задержали, возбудили в отношении него уголовные дела по статье "Мошенничество" (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ). Впоследствии все дела были соединены в одно.

В настоящее время обвиняемый в махинациях с городской недвижимостью выпущен из СИЗО под залог в 1,5 миллиона рублей.