Сергея "Паука" Троицкого накажут за экстремизм

Административное производство по ст. 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики" возбуждено в отношении лидера группы "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого, передает ТАСС. По данным столичной полиции, музыкант использовал нацистскую символику во время одного из концертов в конце прошлого года.

Материалы переданы в Измайловский суд столицы и в случае признания Троицкого виновным, ему грозит административный арест до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

Примечательно, что это не первый такой инцидент в послужном списке музыканта. Ранее часть его репертуара уже признавалась экстремистской. Кроме того, он задерживался за дебош в публичном месте.