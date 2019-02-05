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05.02.2019 23:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сергея "Паука" Троицкого накажут за экстремизм

Административное производство по ст. 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики" возбуждено в отношении лидера группы "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого, передает ТАСС. По данным столичной полиции, музыкант использовал нацистскую символику во время одного из концертов в конце прошлого года.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Песни групп "Коловрат" и "Коррозия металла" признали экстремистскими

Материалы переданы в Измайловский суд столицы и в случае признания Троицкого виновным, ему грозит административный арест до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

Примечательно, что это не первый такой инцидент в послужном списке музыканта. Ранее часть его репертуара уже признавалась экстремистской. Кроме того, он задерживался за дебош в публичном месте.

Происшествия Правосудие Следствие Культура Музыка Рок Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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