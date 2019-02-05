Трем сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, Мосгорсуд признал законным продление меры пресечения в виде запрета на совершение определенных действий. Кристина, Ангелина и несовершеннолетняя младшая сестра находятся на разных квартирах.

Всем сестрам была избрана Басманным райсудом Москвы до 28 марта недавно появившаяся в УПК РФ мера.

Согласно постановлению суда, сестрам запрещено покидать квартиры, где они проживают, с девяти вечера до семи утра. Не разрешено использовать любые виды связи, в том числе интернет, за исключением стационарного телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Суд также отдельно указал, что им нельзя давать комментарии или пояснения представителям СМИ по существу уголовного дела.

Напомним, в конце июля прошлого года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Все три его дочери были задержаны по подозрению в совершении преступления. Затем их арестовали и отправили по решению суда в СИЗО, где они провели два месяца. Им было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Между тем Бутырский суд Москвы принял к рассмотрению гражданский иск матери убитого к внучке Крестине. Адвокат Алексей Липцер пояснил, что квартира находится в собственности у бабушки и она имеет право выселять из нее людей. Адвокат заявил, что она выселила мать девушек и их брата.