Школы Воронежа уйдут на карантин из-за гриппа

Занятия во всех школах Воронежа приостановят с 7 по 17 февраля включительно. Карантин объявлен в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ по рекомендации управления областного Роспотребнадзора.

Как сообщили в мэрии, во время вынужденных каникул учебные программы в школах будут скорректированы за счет резервных часов, отведенных на повторение пройденного материала. Возможны индивидуальные занятия и консультации онлайн. Детсады Воронежа пока работают в обычном режиме.

Эпидпорог по ОРВИ по совокупному населению в регионе превышен на 25 процентов. До недавних пор показатель был в норме. Сказался рост заболеваемости с 28 января по 3 февраля: за медпомощью обратилось 12,2 тысячи жителей области. Две трети подхвативших вирусную инфекцию - дети. По данным областного управления Роспотребнадзора, "заболеваемость определяют вирусы гриппозной этиологии, с преимущественной циркуляцией вирусов гриппа А(H3N2)" (гонконгского).

Санитарные врачи рекомендуют воронежцам избегать многолюдных мест, активнее проветривать и убирать помещения на работе и дома, чаще мыть руки с мылом и промывать нос солевым раствором, по возможности не прикасаться к своим рту и глазам, не пользоваться чужими полотенцами и мобильными телефонами. Для укрепления организма нужно каждый день гулять на свежем воздухе, правильно питаться и нормально высыпаться. При появлении симптомов заболевания - не заниматься самолечением и обращаться к врачу.

До 18 февраля действует "горячая линия" по мерам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ - 8-800-700-92-84. Обращаться по этому телефону можно в рабочие дни с 10 до 17 часов (перерыв с 12 до 12:45), звонок бесплатный.