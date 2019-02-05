Собянин рассказал о развитии московской электронной школы

В общегородском электронном дневнике Москвы ежемесячно фиксируется 10 миллионов школьных оценок - по объемам информации этот сервис занимает первое место в городе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая сегодня на проходящей в столице международной конференции, посвященной использованию больших данных в образовании.

Собянин подчеркнул, что за последние годы большие данные в Москве стали неотъемлемой частью самых разных сфер городского хозяйства - с помощью сбора, структурирования и анализа крупных объемов информации выстраивается работа транспортной, жилищно-коммунальной, энергетической и многих других систем.

Использование больших данных играет важную роль и в образовании, однако здесь необходимо быть максимально осторожными, считает мэр. Выводы о настоящем и будущем детей при изучении массивов информации необходимо делать аккуратно. Вместе с тем уже сейчас информатизация и цифровизация помогают решать самые сложные задачи в образовании, напомнил Собянин.

"Московская система образования - это почти 1,5 миллиона учащихся, воспитанников, студентов, а также более 117 тысяч педагогов - практически целая страна, - подчеркнул он. - И совершенно очевидно, что никакие большие данные сами по себе не появятся, если не будет создана эффективная современная инфраструктура. Мы к ней шли довольно долго, с 2012 года. На первом этапе была создана базовая инфраструктура, включающая новые компьютеры и скоростной интернет в школах, а также 36 электронных услуг, начиная от записи в детский сад, школу, кружки и так далее".

В результате образовательными электронными услугами москвичи пользуются около 400 тысяч раз в день. Второй этап цифровизации стартовал в 2015 году - была создана и внедрена Московская электронная школа (МЭШ), включающая библиотеку электронных учебных материалов и единый электронный дневник. У этой библиотеки практически нет аналогов в мире, а московский дневник превосходит по функционалу мировые аналоги - такие выводы в прошлом году сделала международная консалтинговая компания Bain & Company.

При этом сначала насытить контентом электронную школу и сделать ее популярной не получалось, пришлось биться несколько лет, признался мэр. Ситуация изменилась, когда МЭШ решили сделать продуктом самих педагогов и школьников, чтобы они сами наполняли ее содержанием. "Библиотека МЭШ сейчас работает по принципу Википедии, учителя переводят в электронный вид и публикуют свои собственные учебные материалы, - объяснил Собянин. - Создана специальная система мотивации для популяризации электронной школы - учителя получают доплаты за ее использование и развитие, а авторы наиболее популярных учебных материалов получают гранты, размер которых зависит от частоты использования их материалов их же коллегами".

Среди учебных материалов в МЭШ есть не только учебники, пособия и тесты, но и готовые сценарии уроков. Причем если в январе прошлого года их было почти 14 тысяч, то сейчас уже 32 тысячи. Детей для использования электронной школы даже не приходится стимулировать - им самим интересно пользоваться технологичным сервисом.

- Благодаря этому каждый школьник Москвы формирует свой индивидуальный электронный след, отражающий практически все аспекты его школьной жизни: что он учит, как быстро справляется с заданиями, в каких кружках занимается, какие книги читает и так далее, - рассказал Собянин. - Следующая задача, над решением которых мы работаем - создать инструменты анализа этих больших данных, с помощью которых педагоги смогут анализировать результаты обучения каждого ученика, прогнозировать будущие достижения, выявлять дефицит знаний и навыков и своевременно принимать меры для его ликвидации.

Благодаря такому подходу и мощному развитию столичная система электронной школы стала основой для создания Российской электронной школы, за что Сергея Собянина поблагодарила министр просвещения России Ольга Васильева.