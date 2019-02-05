Средняя зарплата в Москве составила 80 881 рубль

Средняя зарплата в Москве за январь - ноябрь 2018 года составила 80 881 рубль, посчитали в Мосгорстате. Это почти вдвое выше, чем в целом по стране (на ноябрь - 42,6 тысячи рублей).

Московская средняя зарплата подросла 11,7 процента по сравнению с прошлым годом. Заметнее всего росли в столице зарплаты в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг - на 27,7 процента до 83 599 рублей. В сфере образования она поднялась на 22,2 процента до 86 144 рублей. Зарплаты работников информации и связи выросли на 21,7 процента - до 118 903 рублей.

Больше, чем в столице, люди зарабатывают только на Севере. По данным Росстата, средняя зарплата в Москве в ноябре 2018-го составила 78,9 тысячи рублей, а в Магаданской области - 101,7 тысячи рублей, на Чукотке - 96,9 тысячи и в Ямало-Ненецком автономном округе - 86,6 тысячи. Москва в этом "рейтинге" только на четвертом месте. Чуть-чуть отстали от нее по зарплатам Ненецкий автономный округ - 77,2 тысячи рублей и Сахалинская область - 73,3 тысячи.

По данным Росстата, средняя зарплата в Москве в ноябре 2018 года составляла 78,9 тысячи рублей

Среди "зарплатных" аутсайдеров - Дагестан, Алтайский край, Ивановская, Орловская, Тамбовская, Саратовская и Псковская области, где средние заплаты колеблются от 24 до 27 тысяч рублей.

Как пояснил "Российской газете" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, в Москве одни из самых высоких зарплат в стране по нескольким причинам.

Во-первых, тут сосредоточены головные офисы крупнейших компаний. Во-вторых, в Москве сосредоточен финансовый бизнес, а также федеральные органы власти, сотрудники которых неплохо зарабатывают. Высокие зарплаты в Москве и у муниципальных служащих, продолжает эксперт.

Для того чтобы выровнять зарплату в стране, нужно менять пространственное планирование, чтобы экономическая жизнь не сосредотачивалась в столице, а рассредоточивалась по регионам, считает эксперт. Кроме того, нужно стремиться к выравниванию зарплат бюджетников. А если они будут достойными, то и бизнес начнет "подтягивать" зарплаты работникам, продолжил Сафонов.