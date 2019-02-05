Для презентации диска и огненного шоу, выдержанного в жанре приключенческого фильма, Twenty One Pilots выбрали в Москве площадку с историей. Совсем рядом находится футбольный стадион "Динамо", где в начале 90-х выступал "король поп-музыки" ХХ века Майкл Джексон, а "ВТБ-Арена" - всего в нескольких шагах от нее.

И новые кумиры тинейджеров уже ХХI века, мастера резких ритмов и взвинченного вокала Twenty One Pilots решили спеть именно здесь. Впрочем, на меньшей площадке они со всеми их клетками, факельным шествием, горящим автомобилем и двумя сценами просто не поместились бы.

Концерт начался с большим опозданием, но зрители не сильно огорчились: перед входом в зал можно было купить и шапки, и майки, и толстовки, и массу приятных сувениров. Может, шоу специально ради этого и задержали?! Ведь когда наконец-то рухнул огромный, золоченый занавес, оказалось, что почти все зрители (основную массу которых составляли подростки 12-16 лет, некоторые из которых пришли с родителями), были уже одеты хоть во что-то обязательно желтого цвета (цвет обложки диска и официальный цвет тура).

А на сцену меж тем уже вышел и по-инквизиторски бродил, осматривая зал, человек с факелом. Его лицо было замотано и были видны лишь глаза. Конечно, зрители тотчас же признали солиста и фронтмена Тайлера Джозефа. Благо, человек подхватил бас-гитару и вдвоем с барабанщиком Джошом Даном начал нагнетать напряжение на сцене, резко и смачно увеличивая музыкальные скорости трека, напоминая и славные годы стиля драм-энд-бэйс, который Twenty One Pilots по-прежнему очень любят. Электроника, гитара и остальные инструменты звучали уже фоном, из-за кулис...

Но не все было так просто: оказалось, что с бас-гитарой на сцене пока куражился двойник, а сам Тайлер лишь позднее появился откуда-то из зала, уже с открытым лицом… В этой программе вообще было много чудес. Проваливающийся вниз автомобиль. Меняющий свои образы и настроения солист, то выражающий страдания невезучего подростка (жалостливые ноты Тайлеру ныне удаются даже лучше, чем читка рэпа), то пофигизм бродячего романтичного музыканта с гитарой укулеле.

Может, и за это группу так любят подростки: смесь отчаяния, отваги, жажды героизма и одновременно жалости к себе, так и не понятого взрослыми и сверстниками - всего этого в песнях Twenty One Pilots вдоволь?! И благодаря этому тоже они стали главными кумирами тинейджеров мира, считающих, что эти-то парни понимают их лучше, чем все остальные! Пантомима отчаяния, перемещения музыкантов между сценами, их неожиданные перемещения в зрительный зал, пожатия рук зрителям, а потом и дождь, очень правдоподобно и эмоционально изображенный светом и компьютерной графикой… И кадры того, как над небольшим американским городом пролетает красная теплая шапка, которая потом неожиданно оказывается висящей прямо над микрофоном, на московской сцене. А Тайлер подходит к ней, снимает с крючка, благодарно кивает кому-то сверху и начинает петь... Эта шапка, кстати, историческая - именно в ней солист снимался в клипе на пока главный хит группы Stressed Out (еще с предыдущего альбома Blurryface), вот и в Москву ее Тайлер привез. И спел песню, только бережно надев ее, как и прежде…

При этом альбом Trench сильно отличается от Blurryface, долго возглавлявшего главный альбомный хит-парад мира Billboard Top-200. В то время, как максимальным успехом новинки стало "лишь" второе место, а затем началось стремительное падение вниз по ступенькам славы в чартах разных стран…

Принято считать, что ныне группа исписалась, увлеклась само-повторами, а треки и, главное - их тексты ныне избыточно мелодраматичны, призваны вызвать слезу и предпочитают завораживающую скорбь всем иным житейским идеям… Но это не совсем так.

Trench просто более зрелая работа, обращенная к своей верной аудитории, поэтому в инструментовках стало меньше электрогитар, а читка уже не столь напориста и не обдаёт жаром контрастного душа в каждом куплете… Но умения на крутых виражах гармоний резко смешивать разные музыкальные стили: от даба до хип-хопа, от фолка до инди-рока, да и неукротимой энергии у Twenty One Pilots по-прежнему вдоволь. А новая программа затейливо показывает, что сил и умения удивлять, да и еще много что придумывать у "пилотов" еще очень много. И правильно.