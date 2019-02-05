В Москве выросла заработная плата

Мосгорстат опубликовал данные о доходах москвичей. В соответствии с ними среднемесячная заработанная плата жителей столицы за январь-ноябрь 2018 года (информации за весь год пока нет) составила 80881 рубль. Это на 11,7 процента выше, чем было за тот же период в 2017-м году.

О заработках москвичей в стране вообще ходят легенды. И в самом деле, если сравнивать со средней зарплатой по России, то в столице она почти вдвое выше. Но деньги и здесь все-таки вопреки мифам под ногами не валяются. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно прокатиться в метро или на пригородной электричке. Они полны народа и ранним утром, и поздним вечером - это и москвичи, и все Подмосковье едут на работу в Москву. Поэтому час пик в городе на дорогах и общественном транспорте если и кончается, то может быть, лишь на два-три часа в середине дня. "Если хотите зарабатывать как в Москве, приезжайте - вакансий во всех сферах у нас много, но знайте: придется и работать так же, как работают москвичи", - сказал однажды по этому поводу на "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" Максим Решетников, бывший тогда министром экономической политики и развития Москвы, а теперь - глава Пермского края.

Вот и мэр Москвы Сергей Собянин, встречаясь в декабре прошлого года с премьером Дмитрием Медведевым, отметил, что Москва лишь за последнее время преодолела кризисные явления 2014 года. Зарплата все эти годы хотя и росла, но буквально на 1-2%, но и эту прибавку съедала инфляция. Сейчас же наступил момент, когда рост зарплаты в столице заметно превышает темпы инфляции - в 2018-м году она составила 103,5 процента. Отсюда и такой рост зарплат - с 73812 рублей в 2017-м до 80881 рубля в 2018-м.

Но это в среднем. Выше же всего в городе ценятся консалтинговые услуги, специалисты по которым получают в среднем вдвое больше - свыше 168 тысяч рублей. Связанные производством нефтепродуктов работники имеют 142,5 тысячи рублей в месяц, работающие в сфере информации и связи - около 119 тысяч, специалисты фармакологической отрасли - около 100 тысяч и столько же занятые профессиональной и научно-технической деятельностью.

Заметно выросли заработные платы в бюджетной сфере столицы. В частности, выше всех рост произошел у врачей и медработников с высшим образованием - они теперь получают в среднем более 169 тысяч вместо 99 тысяч в 2017-м году. Средний и младший медперсонал тоже стали получать больше - более 89 тысяч рублей в месяц вместо прежних 63 тысяч первые и медсестры - 67 тысяч вместо 42. Повысилась, но меньше и зарплата работников организаций дополнительного образования детей - с 63 тысяч до 69 тысяч, у соцработников - с 64 тысяч до 72 тысяч, в сфере культуры - с 63 тысяч до 72 тысяч. Педагоги образовательных и медицинских учреждений и организаций, оказывающие услуги детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, теперь имеют зарплату, выше средней по городу - 81366 рублей вместо прежних 74 тысяч.